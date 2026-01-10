10.1.2025 – 16.1.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (10.1.2025 – 16.1.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: An Ihrer Loyalität sollte jetzt kein Zweifel aufkommen. Stärken Sie, speziell bis Dienstag den Zusammenhalt! Das wird ab Mittwoch bestimmt belohnt.
- Gesundheit: Sich immer wieder gut zu regenerieren, ist das Gebot der Stunde. Gönnen Sie Ihren Nerven mehr Ruhe!
- Beruf: Überdenken Sie jeden Schritt genau, kalkulieren Sie sorgsam und gehen Sie kein Risiko ein!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Man liebt Sie, braucht aber bis Dienstag viel mehr Nähe und Aufmerksamkeit. Seien Sie besonders einfühlsam und auch bereit, mehr Gefühl zuzulassen!
- Gesundheit: Viel gemächlicher und gelassener bis Dienstag! Ab Mittwoch steigt Ihre Formkurve kontinuierlich an.
- Beruf: Nehmen Sie sich Zeit, besser zuzuhören und Ihre Ansichten ruhig und geduldig zu vermitteln.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Eine herausfordernde Woche, die nicht nur eine verlässliche Haltung verlangt, sondern auch glaubwürdiges emotionales Engagement und Geduld ab Mittwoch.
- Gesundheit: Montag und Dienstag sind gute Tage, um sich mal durchchecken zu lassen. Entschleunigung ab Mittwoch!
- Beruf: Es gilt, gründlich durchdachte neue Konzepte zu entwickeln. Kooperativ, nicht eigensinnig!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Nutzen Sie die Tage bis Dienstag gut, um angeschlagene Beziehungen wieder zu stabilisieren. Auch für Singles könnten sich wieder neue Chancen ergeben.
- Gesundheit: Wieder viel mehr Energie und Motivation bis Dienstag. Ab Mittwoch einfach mit dem Strom schwimmen!
- Beruf: Montag und Dienstag sind gute Tage für klärende Gespräche und um Ihre Ideen einzubringen.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Lassen Sie Eifersucht aus dem Spiel, sonst droht Stress bis Dienstag! Ab Mittwoch haben Sie gute Karten. Vernunft ist immer noch der beste Ratgeber.
- Gesundheit: Schalten Sie bis Dienstag lieber ein bisschen zurück. Umso mehr Energie haben Sie dann ab Mittwoch.
- Beruf: Vermeiden Sie Streit und Machtkämpfe und warten Sie mit wichtigen Terminen bis Mittwoch!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Nehmen Sie sich bis Dienstag viel Zeit für Ihre Gegenüber, dann kann es sehr romantisch und leidenschaftlich werden. Sagen Sie jetzt vorbehaltlos ja!
- Gesundheit: Tanken Sie Kraft und Kondition! Seien Sie nur am Mittwoch und Donnerstag ein bisschen vorsichtiger!
- Beruf: Spannungen, die sich ab Mitte der Woche zeigen, lassen sich am Freitag ganz einfach lösen.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Lassen Sie sich nicht von Emotionen leiten, hören Sie auf die Stimme der Vernunft und nehmen Sie eine klare Haltung, um jeden Zweifel auszuschalten.
- Gesundheit: Regeneration, Kuren und Therapien haben bis Dienstag Vorrang. Stärken Sie sich nachhaltig mit Yoga!
- Beruf: Es lohnt sich, gründlicher nachzudenken und zu planen. Und werfen Sie unnützen Ballast ab!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Bis Dienstag sind Sie sicher heiß begehrt. Gute Chancen für Singles, sich finden zu lassen. Wichtig sind klare Regeln, auf die man sich verlassen kann.
- Gesundheit: Leben Sie schon etwas gesünder und asketischer? Das tut Ihnen bestimmt gut. Auch Ihrer Attraktivität.
- Beruf: Ihre Ideen und Konzepte kommen an. Montag und Dienstag sind ideal für Vorstellungstermine.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Wer sich nicht festlegen möchte, sollte sich lieber bis Mittwoch gedulden. Wer es ernst meint, hat bis Dienstag die Chance, eine Bindung zu vertiefen.
- Gesundheit: Ein bisschen langsamer und von allem etwas weniger: Eine gute Woche für dieses neue Wohlfühlprogramm.
- Beruf: Denken Sie erst gründlicher nach, bevor Sie neue Ideen einbringen – am besten ab Mittwoch.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Mit Vernunft allein geht es nicht. Auch wenn Sie sich Ihrer Sache sicher sein können, wünscht man sich bis Dienstag viel mehr Gefühl und Leidenschaft.
- Gesundheit: Nehmen Sie sich endlich Zeit, mehr Ruhe zu tanken und sich zu sammeln. Beschleunigung ab Mittwoch.
- Beruf: Ihr praktisches Denken in Ehren, es geht aber auch um gut durchdachte, nachhaltige Konzepte.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Lassen Sie mal mehr Nähe zu, auch wenn Sie sich bedrängt fühlen! Und provozieren Sie keinesfalls Eifersucht! Zuverlässigkeit ist das wichtigste Gebot.
- Gesundheit: Schön langsam bis Dienstag, sonst überfordern Sie sich! Ab Mittwoch kommen Sie wieder in die Gänge.
- Beruf: Hören Sie auf andere und gehen Sie sehr sorgfältig vor! Sparsamkeit wäre auch angebracht.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Wenn Sie wissen, wohin Sie gehören, sind Sie bis Dienstag bestens aufgehoben. Ab Mittwoch Geduld bewahren, statt voreilig verunsichert zu reagieren!
- Gesundheit: Regelmäßigkeit in Sachen Regeneration und Ernährung ist derzeit das verlässlichste Fitnessprogramm.
- Beruf: Bringen Sie Ihre Ideen und Vorschläge bis Dienstag ein. Zurückhaltung dann bis Donnerstag!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90