Haube auf, Haare kaputt? So pflegen Sie Ihr Haar im Winter richtig

Haube auf, Haare kaputt? Keine Sorge! Winter, Kälte und trockene Heizungsluft setzen Haaren und Kopfhaut zu. Mit den richtigen Tipps bleiben Locken, Wellen und glattes Haar trotz Mütze gesund, glänzend und frizzfrei.

Winterzeit in Österreich bedeutet Minusgrade, Schnee und Haubenpflicht für alle, die ihre Ohren vor Erfrierung schützen wollen. Klingt praktisch, doch während unsere Köpfe schön warm bleiben, reagieren die Haare oft empfindlich: Fliegen, krausen, splissige Spitzen.

© Getty Images

Was Haube & Heizungsluft mit unseren Haaren machen

Mechanischer Druck: Hauben liegen eng am Kopf an, reiben an Haaren und Spitzen. Ergebnis: Haarbruch, Spliss, Frizz.

Hauben liegen eng am Kopf an, reiben an Haaren und Spitzen. Ergebnis: Haarbruch, Spliss, Frizz. Feuchtigkeitsverlust: Kalte Luft draußen, trockene Heizung drinnen, die Haare verlieren Feuchtigkeit, werden trocken und spröde.

Kalte Luft draußen, trockene Heizung drinnen, die Haare verlieren Feuchtigkeit, werden trocken und spröde. Locken & Wellen rebellieren: Lockiges Haar wird besonders anfällig für Frizz, trocknet schneller aus und verliert Definition.

Lockiges Haar wird besonders anfällig für Frizz, trocknet schneller aus und verliert Definition. Kopfhaut-Stress: Unter der Haube staut sich Wärme, die Kopfhaut schwitzt leicht, kombiniert mit trockener Heizungsluft kann das zu Juckreiz oder Schuppen führen.

Kurz gesagt: Haube schützt die Ohren, stresst aber die Haare. Wer clever pflegt, kann trotzdem glänzende Mähnen behalten.

Grundpflege für alle Haartypen

© Getty Images

Leave-in Conditioner oder Haaröl: Vor dem Hauben-Tragen auf die Spitzen geben, schützt vor Reibung und Trockenheit.

Haube locker tragen: Eng anliegende Wollmützen sind warm, aber haarfeindlich. Ein lockerer Sitz reduziert Reibung und Haarbruch.

Heizungsluft ausgleichen: Luftbefeuchter oder feuchtigkeitsspendende Masken helfen gegen Trockenheit.

Regelmäßige Kopfhautpeelings, um strapazierte Kopfhaut zu pflegen

Extra-Pflegetipps für lockiges und gewelltes Haar

© Getty Images

Locken-Creme oder Leave-in: Schützt vor Reibung unter der Haube.

Lockerer Zopf oder Flechtfrisur: Reduziert Haarbruch und Frizz.

Satin- oder Seidenfutter: Hauben mit glattem Innenfutter verhindern statische Aufladung.

Haarmaske 1× pro Woche: Feuchtigkeit und Definition für die Locken, besonders nach langen Tagen unter Haube.

Scalpbrush: Sanft die Kopfhaut massieren, um Durchblutung zu fördern und Schuppen vorzubeugen.

Extra-Pflegetipps für glattes Haar

© Getty Images

Haaröl oder Serum auf die Spitzen: schützt vor Spliss und Frizz.

Haarmaske 1× pro Woche: spendet Feuchtigkeit und glättet die Struktur.

Kopfhaut-Peeling 1× alle 2 Wochen: entfernt abgestorbene Hautschüppchen, fördert Durchblutung und sorgt für gesunde Kopfhaut unter der Haube.

Tools, die jetzt im Winter besonders helfen

Scalpbrush oder Kopfhaut-Massagebürste: regt Durchblutung an, reduziert Juckreiz

Feuchtigkeitsspendende Haarkappen für Nacht: schützt Locken & glattes Haar über Nacht

Mikrofaser-Handtuch: zum sanften Trocknen, reduziert Haarbruch

Haube tragen ist im Winter unvermeidlich, aber Ihre Haare müssen nicht leiden. Mit regelmäßigen Haarmasken, Kopfhautpflege, Ölen und sanften Bürsten bleiben Locken, Wellen oder glattes Haar glänzend und gesund.