Die größten Nageltrends 2026: Diese Styles erobern unsere Nägel

Was tragen wir auf unseren Nägeln 2026? Das neue Jahr bringt aufregende Trends, die unsere Maniküre auf ein völlig neues Level heben.

2026 ist nicht nur ein Jahr voller neuer Frisuren- und Modetrends, sondern auch ein Jahr, in dem unsere Nägel wieder zu echten Hinguckern werden. Von minimalistisch und natürlich bis hin zu gewagten Mustern und glänzenden Akzenten, dieses Jahr wird es auf den Nägeln spannend! Welche Designs und Farben dominieren die Maniküre-Welt 2026? Wir verraten es Ihnen!

Polka Dots

Es hat sich bereits 2025 angekündigt, aber nun ist es offiziell: Polka Dots sind in 2026 ein echtes Must-Have! Diese nostalgischen Punkte haben einen festen Platz auf unseren Nägeln gefunden und sorgen für einen verspielten, aber eleganten Look. Besonders trendy sind rote Punkte auf einem zarten Rosa oder weiße Dots auf tiefschwarzem Lack. Egal, ob als kleines Detail oder großflächig aufgetragen, mit Polka Dots liegt man immer richtig.

Metallic Tips

Der Trend geht 2026 zu glänzenden Nagelspitzen. Metallic Tips verleihen dem klassischen Nageldesign eine glamouröse Note, indem sie schlichte Basisfarben mit extrem reflektierenden Enden kombinieren. Besonders angesagt sind silberne, goldene oder roségoldene Spitzen auf Nude- oder Pastellfarben.

Velvet Nails

Samt war 2025 schon ein Thema, doch 2026 bekommt der Velvet-Nail-Trend ein aufregendes Upgrade. Neben dem samtigen Finish dürfen wir uns auf magnetische Cat-Eye-Effekte und glänzende Chrombeschichtungen freuen. Diese vielseitigen Texturen und schimmernden Oberflächen verleihen unseren Nägeln einen luxuriösen Touch, der jedes Outfit perfekt ergänzt. Samt trifft Glanz!

Karos, Streifen und Co.

2026 kehrt das Muster zurück. Besonders im Trend liegen Argyle- und Tartanmuster. Diese klassischen Karos lassen sich mit nur wenigen Farben und feinen Linien umsetzen. So hat der leicht nerdige Trend, der ursprünglich aus der Modewelt stammt, nun auch die Nagelkunst erobert. Aber auch Streifen sind ein riesiges Thema: Egal, ob schmal oder breit, horizontal oder vertikal – mit Streifen auf den Nägeln lassen sich unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten kreieren.

Natürliche Nägel

Der Trend geht immer mehr zu natürlichen Nägeln und 2026 setzen wir auf transparente und milchige Finishes. Diese minimalistischen Designs betonen die natürliche Schönheit unserer Nägel und lassen sie gepflegt und gesund wirken. Ein zarter Hauch von Rosé oder Nude sorgt für einen frischen, eleganten Look, der zu jeder Gelegenheit passt.

Minimalistisches Nail Art

Passend zum natürlichen Nagel-Trend kommt auch der Minimalismus zurück. Weniger ist mehr! Im Jahr 2026 müssen Maniküren nicht laut sein, um zu beeindrucken. Ganz im Gegenteil: Minimalistisches Nail Art setzt auf klare Linien und sanfte Farbtöne, um einen dezenten und dennoch stylischen Look zu kreieren.

Cloud Dancer Nails

Und schließlich: Die Pantone Trendfarbe 2026, Cloud Dancer. Ein zartes, fast himmlisches Weiß, das Ihren Nägeln eine subtile Eleganz verleiht. Cloud Dancer eignet sich perfekt als Grundlage für verschiedene Nail Art Designs oder lässt sich auch solo perfekt in Szene setzen. Ob als schlichtes Statement oder als Basis für kreativere Looks, dieser Farbton wird 2026 auf vielen Nägeln zu finden sein.