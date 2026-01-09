Gigi Hadid ist mit radikaler Typveränderung kaum wiederzuerkennen

Pünktlich zum neuen Jahr überrascht Gigi Hadid ihre Fans mit einer radikalen Typveränderung! Sie tauschte ihre charakteristische blonde Mähne gegen einen rabenschwarzen Bob.

Gigi Hadid ist mit ihrem neuen Look kaum wiederzuerkennen. Das 30-jährige Supermodel hat sich von ihren ikonischen blonden Beach Waves verabschiedet und einen mutigen Schritt gewagt: Sie hat ihr Haar abgeschnitten und tiefschwarz gefärbt. Ein Foto, das ihr Friseur Dimitris Giannetos kürzlich auf Instagram teilte, zeigt die Model-Mama mit einem rabenschwarzen Bob.

Gigis neuer Look: Dunkel und dramatisch

Gigi Hadid ist seit ihren Anfängen als Model für ihre langen blonden Locken bekannt. Trotzdem ist sie keine Unbekannte, wenn es um Haarveränderungen geht. In ihrer Model-Karriere hat sie bereits zahlreiche Frisuren und Farben ausprobiert: von Zimtrot über sämtliche Blondtöne. Doch der aktuelle, schwarze Bob stellt zweifellos einen der mutigsten Looks der 30-Jährigen dar.

Ihr Star-Friseur beschreibt den neuen Farbton als „Tintenschwarz“, ein kühler, dunkler Ton ohne rote Untertöne. Ein angesagter Farbton der Gen-Z und einer der größten Haartrends für 2026. Besonders auffällig ist nicht nur die Haarfarbe, sondern auch der Schnitt. Gigis Bob wirkt mit seiner klaren Kante und dem voluminösen, nach hinten gegelten Finish äußerst edgy und modern.

Ein neuer Look für den neuen Lebensabschnitt?

Der dramatische Look kommt zu einer spannenden Zeit im Leben der Model-Ikone: Inmitten von Gerüchten über eine mögliche Verlobung mit ihrem Freund Bradley Cooper, dem Hollywood-Star, wurde Gigi mit diesem markanten Haarstil abgelichtet. Seit rund zwei Jahren sind die beiden ein Paar, und bereits Anfang Oktober 2023 wurden sie bei einem romantischen Dinner in New York City zusammen gesichtet. Ob sich hinter diesen Gerüchten mehr verbirgt, wird die Zukunft zeigen.

Ob der neue Look ein „Neustart“ für die 30-Jährige symbolisiert oder einfach nur Lust auf Veränderung war, eines ist sicher: Gigi Hadid kann einfach alles tragen und liefert uns die größte Haarfarben-Inspo für 2026.