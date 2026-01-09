Bella Hadid bringt die umstrittensten Winterstiefel der 2000er zurück

Bella Hadid wurde in Aspen mit den umstrittensten Winterstiefeln gesichtet und macht diese wieder zum absoluten Must-have für eisige Temperaturen.

Kaum ein Schuh spaltet die Modewelt so sehr wie dieser: die klassischen, hohen Ugg Boots. Geliebt für ihren Komfort, belächelt für ihre Optik und jahrelang als modisches No-Go abgestempelt. Doch 2026 rücken sie wieder ins Rampenlicht! Denn wenn Bella Hadid etwas trägt, ist es selten Zufall.

Bella Hadid macht hohe Ugg Boots zum Must-have für den Winter 2026

Die hohen Ugg Boots feiern jetzt ihr großes Comeback – und zwar genau dort, wo sie hingehören: im Schnee. Aktuell urlaubt Hadid im exklusiven Skiort Aspen und liefert dabei ganz nebenbei die wichtigste Schuh-Inspiration für den Winter 2026. Während andere auf elegante Stiefel setzen, beweist das Supermodel, dass selbst eisige Temperaturen kein Grund sind, auf Stil zu verzichten und greift zum Ugg Classic Tall. Und plötzlich stellt sich nicht mehr die Frage, ob wir ihn tragen, sondern nur noch wie.





Erblondet, entspannt und ganz in ihrer typischen Off-Duty-Ästhetik unterwegs, kombiniert Bella Hadid die hohen Fellstiefel mit schwarzen Leggings, einem oversized Fake-Fur-Mantel in Beige, einer Kappe und einer roten XXL-Chanel-Bag. Der Look wirkt gleichzeitig lässig, luxuriös und absolut wintertauglich.

Dass der Hype um den Ugg Classic Tall damit vorprogrammiert ist, versteht sich von selbst. Nachdem wir uns in den letzten Jahren fast ausschließlich auf Mini- und Ultra-Mini-Varianten konzentriert haben, rückt nun wieder die markante, hohe Silhouette in den Fokus. Und ehrlich: Was könnte bei Minusgraden besser sein als kuschelige Fellschuhe, die wirklich warm halten?

In Zeiten, in denen Komfort längst genauso wichtig ist wie Optik, erleben die hohen Uggs ein Revival, das perfekt zum aktuellen Zeitgeist passt. Bella Hadid zeigt uns: Dieser Stiefel ist kein modischer Fehltritt, sondern DER Schuhtrend für den Winter.