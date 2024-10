Millie Bobby Brown macht die umstrittensten Schuhe zum Trend

Es gibt bestimmte Schuh-Arten, die seit Jahren für hitzige Diskussionen sorgen. Einer dieser Schuhe macht der "Stranger Things"-Star jetzt zum absoluten Herbst-Trend.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – besonders wenn es um Schuhtrends geht. Von Crocs über Adiletten bis hin zu Moon Boots und Birkenstocks haben es viele "hässliche" Schuhe immer wieder geschafft, zu echten It-Pieces zu avancieren. Im Herbst 2024 feiert ein weiteres dieser speziellen Modelle sein Comeback – getragen von niemand Geringerem als Gen-Z Stilikone Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown macht UGG-Schlappen zum Cozy-Trend

Auf Instagram zeigte sich die 20-Jährige in einem gemütlichen Look in New York, der den perfekten Mix aus Style und Komfort verkörpert. Ihren grauen Tracksuit kombiniert die Schauspielerin mit einem pastellpinkfarbenen Schal und einer trendigen schwarzen Sonnenbrille. Doch der wahre Hingucker ist ihre Schuhwahl: Anstelle klassischer Sneaker oder Stiefeln greift Millie zu ihren UGG-Boots – allerdings in der neuen lässigen Schlappen-Variante, die ihren Cozy-Look perfekt abrunden.

Während wir UGG Boots heute vor allem mit Winter und warmen Füßen verbinden, wurden die Fell-Schuhe 1978 von einem australischen Surfer an der Küste Südkaliforniens entwickelt und standen für einen entspannten Beach-Style. Reinschlüpfen und wohlfühlen lautet bis heute die Devise – besonders für die gemütlichen Schlappen. Doch sie nur zu Hause zu tragen, wäre viel zu schade. Mittlerweile sind sie absolut alltagstauglich und auch It-Girls wie Gigi Hadid, Selena Gomez und Jennifer Lopez haben die bequemen Slipper bereits für sich entdeckt.

Der einzige Haken: Der Look kommt nicht bei jedem gut an. Gerade Männer neigen oft dazu, die Boots als unsexy zu empfinden – doch wer einmal das Gefühl der kuscheligen Stiefel und Schlappen erlebt hat, möchte sie am liebsten nie wieder ausziehen. Millie Bobby Brown beweist uns jedenfalls, dass wir diesen Herbst ganz auf Gemütlichkeit setzen sollten, und macht UGG-Schlappen zum unverzichtbaren Must-have bei Schlechtwetter!