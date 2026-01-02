Er schrieb Geschichte: Ferrari entlässt Formel-1-Star nach einem Jahr

Ferrari hat sich kurz nach dem Jahreswechsel von einem seiner Piloten überraschend getrennt.

Ferrari wollte mit Lewis Hamilton im Vorjahr in eine neue Ära starten. Gemeinsam mit Fan-Liebling Charles Leclerc sollte die "rote Göttin" das Fahrerfeld in der Formel 1 kräftig aufmischen.

Doch was folgte, war ein Horror-Jahr. Lewis Hamilton konnte zwar bei der zweiten Station in China den Sprint gewinnen, aber ansonsten kein einziges Mal am Podest landen. Leclerc kam mit dem Boliden zwar besser zurecht, dennoch war die Scuderia nur noch die vierte Macht im Fahrerlager hinter McLaren, Mercedes und Red Bull.

Nächste Saison fiebern alle Teams und Fans der großen Reglementänderung entgegen. Mittlerweile beginnen die Psychospielchen. Mercedes und Red Bull meinen, ein Schlupfloch im Reglement gefunden zu haben, Ferrari hingegen droht weiter den Anschluss zu verlieren.

Hochspannung vor ersten Tests

Ende des Monats gibt es die ersten Tests in Barcelona, allerdings noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Selbst die Fahrzeiten werden nicht publiziert. Erst dann wissen die Teams, wo sie stehen und wo es noch Verbesserungspotential geben wird.

Dabei wird das Fahreraufgebot der Italiener anders als bisher angenommen aussehen. Mit einem kurzen "Grazie! All the best & see you around!" verabschiedet sich der Fahrer kurz und schmerzlos aus Italien. Übersetzt: "Danke! Alles Gute und man sieht sich!"

© Getty

Es handelt sich dabei allerdings nicht um Lewis Hamilton, dem immer mehr Experten sogar das Karriere-Ende nach dem Horror-Jahr nahegelegt hatten. Vielmehr trennt sich die Scuderia von Testfahrer Zhou Guanyu. Der Chinese war seit einem Jahr beim Team, Ferrari bleibt vorerst nur mit dem langjährigen Ersatzmann Antonio Giovinazzi. Guanyu war bislang der einzige Chinese in der Motorsport-Königsklasse und hofft weiterhin sein Comeback geben zu können.