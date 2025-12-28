Paukenschlag: Horner kauft sich Formel-1-Team

In der Formel 1 bahnt sich über den Jahreswechsel ein absoluter Knall an. Christian Horner soll in den finalen Verhandlungen zur Übernahme eines Rennstalls sein und schon nächstes Jahr ins Fahrerlager zurückkehren.

Kehrt Christian Horner tatsächlich 2026 in die Formel 1 zurück? Über die Feiertage verdichten sich die Anzeichen, dass der im Sommer überraschend entlassene langjährige Teamchef von Red Bull Racing tatsächlich seinen Traum verwirklichen kann.

Seit dem packenden Saisonfinale in Abu Dhabi, in dem sich Lando Norris zwei Punkte vor Horners Ex-Schützling Max Verstappen zum Weltmeister gekrönt hatte, bastelt der 52-jährige Brite mit Hochdruck an einer Schock-Übernahme und seinem Comeback in der Königsklasse des Motorsports.

Investoren für Horner

So soll er in den letzten Wochen einige Gespräche und Verhandlungen mit möglichen Investoren geführt haben, die bei seinem Plan unterstützen sollen. Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten, soll er sein Vorhaben erfolgreich umgesetzt haben.

Nun will er mit dem um sich gescharten Konsortium "eine große Zahl an Anteilen" von Alpine erwerben, berichtete auch die niederländische "De Telegraaf" zu Weihnachten. Demnach sei er seitdem mit den Verantwortlichen des Rennstalls im Austausch.

Über 700 Millionen Euro?

Angeblich soll Horner nicht weniger als 763 Millionen Euro für die Übernahme bieten, die schon in den nächsten Tagen über die Bühne gehen soll. Ein weiteres Indiz dafür ist, dass Otro Capital, die derzeit 24 Prozent der Anteile von Alpine besitzen, bereits den Verkauf vorbereiten. Gerüchten zufolge sollen die Verträge sogar schon unterschrieben sein. Damit würde es auch zum Wiedersehen mit Ex-Bullen-Pilot Pierre Gasly kommen, der in der Vergangenheit kein gutes Haar an seiner Zeit beim Austro-Team gelassen hat.

Doch Horner möchte nicht nur Teamchef seines neuen Rennstalls werden, er möchte auch auf der Management-Ebene als Mitbesitzer das Sagen haben. Hierbei könnte es noch zu Unstimmigkeiten kommen, denn derzeit hat Formel-1-Zampano Flavio Briatore das Ruder beim französischen Team in der Hand. Ein weiterer Grund, wieso es jetzt zu der Übernahme kommen könnte, ist, dass mit der kommenden Regeländerung Alpine von Renault-Motoren zu Mercedes wechselt.

Mit Renault lieferte sich Horner seit über 10 Jahren immer wieder öffentliche Gefechte und die Verantwortlichen hätten ein Veto einlegen können. Nun ist der Weg frei und Alpine könnte mit der neuen Power Unit einen überraschenden Sprung nach vorne machen, da viele Experten vermuten, dass die deutschen Motoren ab kommender Saison mit Abstand die besten im Fahrerfeld sein werden. Weder Horner noch Alpine wollten sich zuletzt zu den Gerüchten äußern, ein Dementi blieb allerdings ebenfalls aus.