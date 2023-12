Ambros: Geburtstags-Konzert ist fix!

Am 19. März wird Wolfgang Ambros 72. Er feiert mit seinen Fans in Wien. Im Theater Akzent steigt die große Geburtstags-Party unter dem Motto „Pur“.

ÖSTERREICH-Leser wissen es bereits seit letzter Woche.Jetzt ist es fix: Wolfgang Ambros feiert am 19. März seinen 72er mit einem Geburtstags-Konzert im Wiener Theater Akzent! Die Party unter dem Motto „Pur“ wurde ja schon letzten Dienstag von Keyboarder Günter Dzikowski beim Finale der sensationellen Unplugged-Show "ausgeplaudert". „Wir kommen übrigens wieder. Am 18. März. Und auch am 19. März, zu seinem Geburtstag!“ Ambros selbst wollte sich da in seiner typisch knauzigen Art dafür noch nicht 100 Prozentig festlegen: „Das wird sich noch herausstellen: Erst schau mal und dann werden wir schon sehen.“

Jetzt ist der Termin aber fixiert, auch weil das erste Konzert am 18. März im Akzent bereits ausverkauft ist. Die Karten für die Geburtstags-Sause mit allen Austropop-Klassikern von „Da Hofa“ über "A Mensch möcht i bleibn bis „Schifoan“ zum Preis von 32 bis 47 Euro gibt’s ab jetzt beim Theater Akzent.