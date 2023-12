Wolfgang Ambros: Unplugged-Hit mit Danzer & Ostbahn-Hommage

Wolfgang Ambros liefert heute im Wiener Theater Akzent das Akustik-Programm "Pur". Mit der großen Hitparade und Verbeugung vor seinen unsterblichen Austropop-Freunden.

Im Jahr 2006 „erfand“ Wolfgang Ambros sein Unplugged-Programm Pur. Auch heute, Dienstag setzt er im Wiener Theater Akzent damit wieder auf gediegene Lagerfeuer-Romantik: Im Dreiklang mit Günter Dzikowski (Keyboard) und Roland Vogl (Gitarre) liefert er vom Opener "I söba" bis zum Hitfinale rund um "Da Hofa" für 455 Besucher (ausverkauft!) einen von vielen persönlichen Anekdoten begleiten Mix aus Klassikern ("Kinetten"), Raritäten ("A Meinung") und die als „jetzt Hitparade“ angekündigten Mitsing-Hits von "A Mensch möcht I bleibn" über "Zwickt’s mi" bis zu "Die Blume aus dem Gemeindebau".

Neben der Text-Erweiterung „Mir geht es wie dem Jesus mir tut das Kreuz so weh. Und es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch steh!“ bei "Heidenspaß" und Coverversionen von Bob Dylan oder Neil Young steht dabei auch die traditionelle Verbeugung vor Georg Danzer („Es gibt kein Ambros-Konzert ohne Hommage an ihn!“), sowie Kurt Ostbahn am Programm. Am 18. März steigt im Theater Akzent die Zugabe.