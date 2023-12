× Wolfgang Ambros plant Geburtstags-Konzert in Wien

Am Dienstag unterstich Wolfgang Ambros im Wiener Theater Akzent mit dem Unplugged-Programm „Pur“ seinen Ruf als Austropop-Kaiser. 2024 kommt er wieder. Wohl auch für ein Geburtstags-Konzert!

1986 feierte Wolfgang Ambros seinen 34. Geburtstag mit 10.000 Fans in der Wiener Stadthalle. Jetzt will er auch den kommenden 72er in Wien auf der Bühne feiern! Und zwar im Theater Akzent. Das hat sein Keyboarder Günter Dzikowski am Dienstag beim Finale der sensationellen Unplugged-Show „Pur“ "ausgeplaudert". „Wir kommen übrigens wieder. Am 18. März. Und auch am 19. März, zu seinem Geburtstag!“ Ambros selbst wollte sich in seiner typisch knauzigen Art dafür noch nicht 100 Prozentig festlegen: „Das wird sich noch herausstellen: Erst schau mal und dann werden wir schon sehen.“

© zeidler ×

Aktuell hat Ambros im Theater Akzent bereits die „Pre-Party“ am 18. 3. fixiert. Dafür gibt es jedoch nur mehr eine Handvoll Karten. Ein gutes Indiz, dass schon bald auch das Geburtstags-Konzert in den Verkauf geht. Der Termin ist im Spielplan jedenfalls noch frei.