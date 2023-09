× U2: Comeback mit Multimedia Overkill

U2 eröffneten in der Nacht auf Samstag die neue Multimedia-Halle Sphere in Las Vegas. Mit bahnbrechendem Hi-Tech-Video-Overkill, Überraschungs-Programm und angeschlagener Stimme.

Ein 15.000 Quadratmeter großer LED-Screen mit einer Auflösung von über 268 Millionen Pixel und 167.000 Lautsprecher. Die perfekte Spielweise für U2. Nach vierjähriger Tourpause eröffnete man in der Nacht auf Samstag die neue 2,3 Milliarden Dollar teure Multimedia-Halle Sphere in Las Vegas. Mit der wohl beeindruckendsten Multimedia-Show aller Zeiten. Mehr Hi-Tech Kino als Rock 'n' Roll

Show. Vom Opener „Zoo Station“, bei dem man auf einer schlichten quadratischen Klein-Bühne samt Mini-Karussel im Hi-Tech-Overkill optisch fast verloren ging, bis zum Finale „Beautiful Day“ lieferten U2 eine visuelle Orgie die alles in den Schatten stellte: plakative Spruchbanner wie „It’s Your World You Can Change It“ oder „You Are A Victim of Your Parents“ bei „The Fly“, schräge indisch anmutende Kirmes-Bilder zu „Even Better Than the Real Thing“ und überdimensionale Neon-Säulen zu „Mysterious Ways“.

Bono hatte dabei hörbar mit der Stimme zu kämpfen. Bram van den Berg von der holländischen Band Krezip, der für Drummer Larry Mullen Jr nach dessen OP einspringt, lieferte eine solide Vorstellung.

Spannend: Das Konzept der Proben wo man dem 1991er Klassiker „Achtung Baby“ sechs Hits voranstellte, wurde komplett über den Haufen geworfen: Gleich zum Start gab es, ähnlich wie bei der 1992er Tour, acht Songs aus Achtung-Baby. Auch mit Zwischen-Sequenzen von Prince („Purple Rain“) oder Elvis („Love Me Tender“). Dann als Überraschung ein Unplugged Zwischenspiel rund um die Klassiker von „Rattle And Hum“ und als Abschluss des regulären Sets das Finale von „Achtung Baby“, das somit zum allerersten Mal in voller Länge dargeboten wurde.

Hits. Als Zugabe wurde das erwartet Hit-Feuerwerk mit u.a. „Where The Streets Have No Name“, der brandneuen Single „Atomic City“ oder „With Or Without You“ gezündet. Unter dem Motto „U2:UV Achtung Baby Live“ stehen bis zum 16. Dezember im Sphere jetzt noch 24 weitere Konzerte für insgesamt 465.000 Besucher am Programm. Bei einem Durchschnittspreis von 390 Dollar und Schwarzmarkt-Preisen von bis zu 6.000 Dollar.

Das war die U2-Setlist in Las Vegas:

Achtung Baby:

Zoo Station

The Fly

Even Better Than the Real Thing

Mysterious Ways

One

Until the End of the World

Who's Gonna Ride Your Wild Horses

Tryin' to Throw Your Arms Around the World

All I Want Is You

Desire

Angel of Harlem

Love Rescue Me

Achtung Baby Teil 2:

So Cruel

Acrobat

Ultraviolet (Light My Way)

Love Is Blindness

Zugaben:

Elevation

Atomic City

Vertigo

Where the Streets Have No Name

With or Without You

Beautiful Day