× ÖSTERREICH holt Judas Priest nach Wien

Am 1. April 2024 wird es in der Wiener Stadthalle laut wie nie. ÖSTERREICH präsentiert die Jubiläums-Show der Hardrock-Giganten von Judas Priest. Im Vorprogramm sind Uriah Heep und Saxon mit dabei. Ab 1. Juni gibt’s die Tickets.

Die Hymnen der Heavy-Metal-Pflichtscheibe „Painkiller“, Rock-Meilensteine wie „Lady in Black“ oder „Easy Livin‘“ sowie die Fan-Favoriten „Crusader“ und „Heels Of Steel – Flotter Hardrock-Dreier in der Wiener Stadthalle. Am 1. April holt ÖSTERREICH die Giganten von Judas Priest in die Stadthalle. Mit Uriah Heep und Saxon im Vorprogramm! Also eine volle Ladung heiße Ohren unter dem Motto "Metal Masters 2024"! Ab Donnerstag (1.Juni) gibt’s die Tickest für das lauteste Konzert des Jahres 2024 bei oeticket und ticket24.at



© Barracuda Music ×



Jubiläum. Rob Halford, der unumstrittene „Metal God“, und seine Priest-Jünger rund um Teufels-Gitarrist Glen Tipton feiern damit den jüngst erfolgten Einzug in die ehrwürdige „Rock & Roll Hall of Fame“ und auch gleich das 50-jährige Band-Jubiläum. Die Show verspricht Hardrock-Klassiker aus allen Karriere-Epochen. Vom 80er-Knaller “Breaking The Law” bis zum Neo-Hit “Firepower”. Cool: zu „Hell Bent Fort Leather“ will Halford auch in der Stadthalle wieder auf dem Motorrad auffahren. Mehr Dröhnung geht nicht!