× Take That nehmen jetzt Kurs auf Las Vegas

Take That haben im Sommer 2024 nicht nur die Burg Clam im Visier, sondern auch Las Vegas. Hit-Band plant Künstlerresidenz

Am 4. Juli tanzen Take That auf der Burg Clam an. Großes Hit-Feuerwerk mit der neuen CD „This Life“ und alle Hymnen wie „Shine“, „Never Forget“ und „Back for Good“. Noch mehr als das Österreich-Comeback nach fünf-jähriger Pause würde die erwachsen gewordene Boyband aber eine Konzert-Serie in Las Vegas reizen.

Während einer Frage-und-Antwort-Runde im Rahmen ihres Podcast-Live-Events „Take That: This Life“ wurde Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen gefragt, ob noch etwas auf ihrer beruflichen Wunschliste sei. „Las Vegas“ antworte Barlow wie aus der Pistole geschossen und ernte dafür vom Live-Publikum Jubel und Applaus.

Are @TakeThat finally doing a Las Vegas residency? ????



Find out in our Q&A with the boys on @globalplayer, Heart’s official app, here ???? https://t.co/8bIaLIZSUL pic.twitter.com/CHcsc3v3hW — Heart (@thisisheart) December 14, 2023

„Sieht vielversprechend aus“ legte Donald nach, während der Rest der Band scherzte, ob die Shows in Las Vegas „sitzend oder stehend“ und „drinnen oder draußen“ stattfinden würden. Barlow fügte hinzu: „Es wird August sein, also wird es her heiß sein.“

Gut möglich also dass Take That fast direkt von ihrem Österreich-Konzert nach Vegas jetten. Viellicht ja nach einer kurzen Briefing von Robbie Williams. Der hat 2019 ja bereits 15 Auftritte in Vegas absolviert.