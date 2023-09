Take That starten mit neuer CD und Tour durch

Am Freitag stellten Take That den neuen Hit ''Windows'' ins Netz. Am 24. November folgt das Comeback-Album ''This Life'', mit dem man 2024 auch wieder auf Tour geht. Robbie ist nicht dabei.

12 Nummer-eins-Hits (u.a. die ewige Hymne „Back For Good“, acht Brit-Awards und 45 Millionen verkaufte CDs. Dazu natürlich das Sprungbrett für Robbie Williams. Take That sorgen seit 1990 für Rekorde und Kreischalarm. Jetzt starten Gary Barlow (52), Howard Donald (55) und Mark Owen (51) wieder durch. Am Freitag stellte man den neuen Hit „Windows“ ins Netz, dem man am 24. November das bereits 9. Studio Album „This Life“ folgen lässt: "Es war eine wundervolle Erfahrung, wieder gemeinsam im Studio zu sein und an dieser Platte zu arbeiten. Man hat das Gefühl, die Flügel auszubreiten, das Alte herauszulassen und das Neue hereinzubringen“

© Take That

Robbie & Jason fehlen. Sechs Jahre nach "Wonderland" hat man dafür auch in den legendären New Yorker Electric Lady Studios und sogar auf den Spuren von Elvis im RCA Studio in Nashville aufgenommen. Robbie Williams , der ja 1995 ausstieg und 2010/11 für die CD "Progress" und 35 Europa-Konzerte kurz zurückkam, ist nicht dabei. Auch Jason Orange konnte nach seinem Ausstieg 2014 nicht für ein Comeback überredet werden.

© Facebook

Tour. Ab 13. April gehen Take That damit unter dem Motto „This Life On Tour“ und Special Guest Olly Murs auch wieder auf Tour. Bis zum 8. Juni stehen 29 Hallen- und Stadien Konzerte in England und Irland am Plan. Weitere Europa-Termine sollen folgen. Vielleicht gibt’s ja nach fünf jähriger Pause auch endlich wieder ein Wien-Konzert.

So klingt der neue Take That Hit: