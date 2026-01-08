Ortsdurchfahrt in Bad Pirawarth fertiggestellt

Lange hat es gedauert und die Geduld von Anrainern in Bad Pirawarth wurde auf die Probe gestellt. Jetzt aber sind die Arbeiten erledigt und die Ortsdurchfahrt wieder passierbar.

Aufgrund alter Straßenkonstruktion und erforderlicher Einbautenverlegungen für den Glasfaserausbau sowie die Kanalerneuerung entsprach die Fahrbahn der B220 nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Auch waren die Nebenanlagen und Gehwege durch die Grabungsarbeiten schadhaft. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Bad Pirawarth dazu entschlossen, nach Abschluss der Arbeiten die gesamte Ortsdurchfahrt zu sanieren.

Viele Anpassungen

Auf einer Gesamtlänge von etwa 1,9 Kilometern wurde nach den Fräsarbeiten an der Landesstraße B220 ein neuer Straßenbelag aufgebracht. Die Fahrbahn wurde entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und den örtlichen Verhältnissen mit einer Breite von rund 6,6 Meter angepasst. Vom neu errichteten Fahrbahnteiler (Bereich südlicher Ortsbeginn) bis zur Brückengasse wurden an der östlichen Seite der B220 die Nebenflächen durch die Straßenmeisterei Wolkersdorf neu gestaltet und der Gehsteig wurde wiederhergestellt. Wo es die örtlichen Gegebenheiten zugelassen haben, wurde der Gehsteig von der Fahrbahn der B220 abgerückt. Auf der westlichen Seite wurde der bestehende Gehsteig saniert.

Insgesamt 1,6 Millionen Euro Kosten

Von der Brückengasse bis zum Kreisverkehr wurden bzw. werden noch die Nebenanlagen im Auftrag der Gemeinde saniert. Im Bereich der Gemeindestraße Breitenweg bis zur Gemeindestraße Bründlgasse wurde der Gehsteig auf die erforderliche Mindestbreite ausgebaut. Die Zufahrt zur Florianigasse wurde ebenso neu gestaltet. Auch auf die Grünraumgestaltung wurde bzw. wird noch bei der Sanierung bzw. Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Wert gelegt.Die Kosten für die Sanierung bzw. Neugestaltung belaufen sich auf rund 1,6 Millionen Euro. Das Land übernahm 520.000 Euro. Die restliche Summe muss die Gemeinde bereitstellen.