Macheten-Teenie (15) in Lugner City gestoppt

Mitten in der Nacht kamen zwei Gestalten aus der Lugner City gerannt - einer hatte ein großes Hiebmesser bei sich, der andere eine Kassenlade. Ein Wachmann konnte den Macheten-Teenie stoppen. Auch in einem zweiten Einkaufszentrum in Wien gab es einen Vorfall um bewaffnete Jugendliche.

Wien. Zuerst zu den Ereignissen im Fünfhaus: Dort wollte sich ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes der Lugner City um 2.45 Uhr an einem Zigarettenautomaten bei einem Seitenausgang Zigaretten kaufen, als plötzlich zwei Jugendliche aus dem Gebäude liefen.

Der Security nahm die Verfolgung auf und konnte einen der beiden Burschen anhalten. Der zweite, der eine Kassenlade in den Händen hielt, ließ die Beute - von der bis jetzt nicht klar ist, wo er sie gemacht hat - fallen und flüchtete weiter. Durchaus bemerkenswert: In der Kasse befanden sich nur wenige Cent. Alarmierte Polizisten der Inspektion Tannengasse stellten inzwischen bei dem angehaltenen Jugendlichen, einem 15-jährigen Slowaken, eine Machete sicher.

Der 15-Jährige konnte bzw. wollte keine konkreten Angaben zu irgendwas preisgeben, zudem konnte bisher kein aufgebrochenes Geschäft festgestellt werden - das Stiegenhaus, aus dem sie gerannt gekommen waren, führt übrigens zu einem Ärztezentrum. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernahm die weiteren Ermittlungen.

© LPD Wien

Auf Rolltreppe in Millennium City mit Pistole gedroht

Wenige Stunden davor war es zu einem weiteren Vorfall in einem Einkausfszentrum, diesmal in der Brigittenau, gekommen: Dort sollen zwei Jugendliche einen 26-jährigen Mann auf einer Rolltreppe in einem Einkaufszentrum grundlos beschimpft haben. Als der Mittzwanziger die beiden zur Rede stellte, zog einer der Jugendlichen sein T-Shirt hoch und zeigte dabei eine im Hosenbund steckende Faustfeuerwaffe. Zudem soll er dem 26-Jährigen verbal mit dem Erschießen gedroht haben.

Polizisten der Inspektion Vorgartenstraße hielten die Verdächtigen wenig später an. Bei einem der beiden, einem 16-jährigen Österreicher, stellten die Beamten eine Luftdruckpistole sicher. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen, einvernommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.