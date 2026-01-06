Alles zu oe24VIP
Opfer schwer verletzt: Polizei sucht diesen brutalen Schläger
Bitte um Hinweise

06.01.26, 08:28
Nach einer Auseinandersetzung am Tummelplatz in Graz ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet nun mit einem Lichtbild nach einem bislang unbekannten Mann. 

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, Dienstag, 27. August 2025, am Tummelplatz in Graz einen 20-jährigen Grazer schwer verletzt zu haben. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht nach Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Lichtbild des Tatverdächtigen.

Gegen 21.30 Uhr soll es vor einem Geschäft am Tummelplatz zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei dürfte der Tatverdächtige den 20-Jährigen mit seinem Oberkörper von dessen Skateboard gestoßen haben. Der junge Mann kam in der Folge zu Sturz.

Schwere Knieverletzung

Durch den Sturz zog sich der 20-Jährige eine schwere Verletzung am rechten Knie zu. Der bislang unbekannte Mann verließ anschließend den Tatort, ohne Hilfe zu leisten.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ersucht nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die Angaben zur Identität des Mannes oder zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Schmiedgasse unter der Telefonnummer 059 133 6593 zu melden.

