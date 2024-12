Sorge bei Fans: 90er-Schwarm nicht wiedererkennbar

In den 90er-Jahren war er ein Pop-Star und großer Teenie-Schwarm, mittlerweile ist er nicht wiederzuerkennen.

Mit Hits wie Crazy Chance wurde Kavana 1996 berühmt. In der britischen Pop-Szene war er unter den Fittichen von Take-That-Mastermind Nigel Martin-Smith. Mit insgesamt zwei weiteren Songs (I Can Make You Feel Good, MFEO) stürmte er auch bei uns in die Charts. Doch nach dem vielversprechenden Beginn seiner Karriere als Sänger wurde es ruhig um Anthony Kavanagh.

Vor kurzem hat er allerdings neue Bilder via Social Media geteilt, welche seine Fans schockiert zurück ließ. Nichts mehr zu sehen von dem beliebten Sunny Boy der 90er Jahre.

Neustart als Sänger klappte nicht

2006 versuchte er seine Karriere noch einmal durchstarten zu lassen, das half ebensowenig, wie die Teilnahme beim Promi Big Brother. Danach folgte der endgültige Absturz.

Kavanagh ist mittlerweile 47 Jahre alt und gab schon vor Jahren zu, dass er alkoholabhängig sei. Das Schock-Bild teilte er mit seinen Fans anlässlich der Aktionswoche für Süchtige. Mittlerweile lebt der ehemalige Sänger seit 20 Monaten völlig nüchtern und spricht auch offen darüber. So gibt er an, dass er während seiner Sucht "verloren, gebrochen und hoffnungslos" war. Mittlerweile sei er froh, dass er damals um Hilfe gebeten hatte.

Auch von den Fans erhält er nach dem Outing jede Menge Unterstützung. Um diesen harten Schritt zu machen hatte er sich komplett von Social Media zurückgezogen und auch weniger Kontakt zu seiner Familie gehabt.

