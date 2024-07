× Schnapsdrossel-Alarm: Mit IHM will Timberlake eine Bar eröffnen

Beide sorgten bereits mit Alkohol-Eskapaden für Negativschlagzeilen. Doch jetzt planen die Schnapsdrosseln gemeinsam die Eröffnung einer Bar.

Na, das haben sich ja zwei gefunden: Justin Timberlake und Tiger Woods wollen gemeinsam eine Bar eröffnen. Klingt zunächst harmlos, doch die beiden Geschäftspartner haben in der Vergangenheit reichlich Erfahrungen mit „Promille“ gesammelt.

Timberlake wurde im Juni wegen Trunkenheit am Steuer in den Hamptons verhaftet. Er muss sich am 26. Juli in einer Anhörung vor dem Sag Harbor Village Justice Court verantworten. Woods hingegen sorgte 2017 für einen Skandal, als er in Florida unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Steuer erwischt wurde. Um einer Haftstrafe zu entgehen, bekannte er sich vor Gericht in Palm Beach des rücksichtslosen Fahrens schuldig.

Bereits das zweite Lokal

Schon 2023 eröffneten der Sänger und Tiger Woods die Sportsbar „T Squared Social“ in New York City.

Die zweite Promille-Location wollen Sie nun nach St. Andrews, Schottland, bringen. Das Konzept: Sport, Spaß und Cocktails. Das Lokal soll den Gästen unter anderem eine Golfsimulation, Dart oder Bowling bieten. Das neue Projekt soll 45 neue Arbeitsplätze schaffen, dafür soll dort das „New Picture House Cinema“ aufwendig umgestaltet werden.