Schwere Krise bei Justin Timberlake und Jessica Biel.

Traumpaar ohne Probleme sind die beiden schon lange keines mehr: Zuletzt häuften sich die Differenzen zwischen Sänger Justin Timberlake und Schauspielerin Jessica Biel.

Betrunken gefahren

Erst vor wenigen Tagen wurde Timberlake festgenommen wegen Trunkenheit am Steuer, hat und wird sich weiterhin vor Gericht verantworten müssen. Nun soll es Biel reichen. Sie befindet sich derzeit für Dreharbeiten zu einem Thriller, "The Better Sister" für Dreharbeiten in New York.

Biel ohne Ring

Dort wurde die 42 Jahre alte Aktrice nun ohne Ehering - auch fernab des Filmsets - gesichtet. Laut US-Medien soll das ein deutliches Statement der Schauspielerin sein, die sonst nicht viel über ihr Privatleben preis gibt. Erst kürzlich postete sie ein berührendes Statement zum Vatertag: "Du bist unser Fels in der Brandung".

Ehe auf der Probe

Biel und Timberlake sind seit 2012 verheiratet, haben zwei Kinder. Die Ehe wurde bereits durch hartnäckige Fremdgehgerüchte um Timberlake belastet. Zudem soll er schon länger ein Alkohol- und Drogenproblem haben.