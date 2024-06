Timberlake lacht über seine Suff-Fahrt

Erst kürzlich wurde Mega-Star Justin Timberlake wegen Alkohol am Steuer verhaftet. Reue zeigt er keine, er findet seine Suff-Fahrt noch zum Lachen.

Ist das ein Scherz?

Konzert in Boston

Bei einem Konzert in Boston lachte Justin Timberlake (43) über seine Alkohol-Fahrt und machte sich lustig.

Darüber kann er lachen

Als er in Boston auf der Bühne stand, rief er mit breitem Grinsen in die Menge: "Ist heute Abend jemand hier, der Auto fährt und ...“, dann machte er eine Kunstpause und fügte mit einem Lächeln hinzu: „Nein, ich mache nur Spaß.“

Fans auf seiner Seite

Seine Fans fanden es ganz witzig. Das spornte den Mega-Star scheinbar an und er legte noch einmal nach: "Ist heute Abend jemand hier, der zum ersten Mal bei der Show ist? Ist jemand hier, der schon bei 1, 2, 3, vielleicht 4 unserer Shows war? Für alle von euch, die heute Abend zum ersten Mal hier sind, hoffe ich, dass ihr den Zusammenhalt und die Liebe spürt.“

Vor Gericht

Wie lustig er den 26. Juli finden wird, ist die Frage. Dann steht er nämlich vor Gericht und muss sich verantworten. Am 18. Juni wurde er nämlich von der Polizei in den Hamptons (US-Bundesstaat New York) angehalten, weil er Schlangenlinien fuhr und ein Stoppschild überfuhr. Wohl alles andere als nüchtern.