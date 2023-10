Alle 18-Jährigen bekommen gratis Klimaticket

Junge Menschen in Österreich sollen ab 2024 zum 18. Geburtstag das österreichweit gültige Klimaticket erhalten. S

Sie können dann ein Jahr lang gratis die Öffis nutzen. Das hat die Regierung im neuen Budget vorgesehen. Damit sollen noch mehr Personen für öffentliche Verkehrsmittel begeistert werden. Ab dem 18. Geburtstag haben die jungen Erwachsenen drei Jahre Zeit, das kostenlose Klimaticket in Anspruch zu nehmen. 120 Millionen Euro pro Jahr sind dafür budgetiert.

Das Klimaticket ist eine Jahreskarte für fast alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich. Damit sind Fahrgäste um drei Euro pro Tag in ganz Österreich unterwegs - gesamt 1.095 Euro pro Jahr. Reisende bis einschließlich 25 und ab 65 Jahren sowie Menschen mit Behinderung zahlen 821 Euro. Rund 245.000 Menschen besitzen aktuell ein Klimaticket Österreich. Auch regionale Klimatickets sind verfügbar.

Auch kostenlose Interrail-Tickets

Neben dem Klimaticket für Reisen in Österreich gibt es auf europäischer Ebene auch kostenlose Interrail-Tickets für 18-Jährige. 36.000 gratis Fahrscheine werden noch bis heute (Mittwoch) Mittag im Rahmen des Programms "DiscoverEU" verlost. Teilnehmen können Bürgerinnen und Bürger der EU-Staaten sowie aus Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und der Türkei. Wer ein Gratis-Ticket gewinnen will, muss zunächst sein Wissen in einem kleinen Quiz unter Beweis stellen.

Zwischen dem 1. März 2024 und dem 31. Mai 2025 können die Gewinner dann bis zu 30 Tage lang durch Europa reisen. Teilnehmen kann, wer zwischen dem 1. Jänner und dem 31. Dezember 2005 geboren wurde. Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Behinderung oder gesundheitlichen Problemen können sich begleiten lassen.