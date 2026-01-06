Alles zu oe24VIP
© ZOOM Tirol

57-Jähriger stürzte vor Augen seines Sohns in den Tod

06.01.26, 07:19
 Bei Waldarbeiten ist Montagnachmittag ein 57-jähriger Mann in Brandenberg (Bezirk Kufstein) im Beisein seines 25-jährigen Sohnes tödlich verunglückt. 

Er dürfte das Gleichgewicht verloren haben, stürzte laut der Polizei 150 Meter über sehr steiles, felsdurchsetztes Gelände ab und blieb am Ufer der Brandenberger Ache liegen. Die Rettungskräfte hatten Mühe, ihn aufzufinden. Nach der Suche mit zusätzlichen Kräften konnte nur noch der Tod des Verunglückten festgestellt werden.

Zum Absturz kam es, als Vater und Sohn einen gefällten Baum per Seilwinde an den höher gelegenen Waldrand ziehen wollten. Der Vater hatte den Stamm an der Winde befestigt. Der Sohn beobachtete den Absturz, als er die Vorrichtung gerade betätigte. Er setzte sogleich die Rettungskette in Gang.

