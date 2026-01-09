Zwei Frauen sterben bei Feuer-Inferno in Einfamilienhaus

Zwei Frauen sind in der Nacht auf Freitag beim Brand eines Einfamilienhauses in Eisenstadt ums Leben gekommen.

Die Alarmierung erfolgte kurz vor Mitternacht, es hieß, es befinden sich zwei Personen im Gebäude, so die Landessicherheitszentrale Burgenland zur APA. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt, erklärte Philipp Dorner von der Stadtfeuerwehr Eisenstadt im ORF Burgenland.

Die Nachbarn hatten die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude am Oberberg in der Landeshauptstadt bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen auf weitere Häuser konnte jedoch verhindert werden. Insgesamt standen rund 30 Feuerwehrleute der Wehren Eisenstadt und Kleinhöflein im Einsatz. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Die beiden Frauen waren laut Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland 68 und 44 Jahre alt. Sie wurden im Zuge der Löscharbeiten tot aus dem Haus geborgen. Die Polizei führt umfassende Ermittlungen zur Brandursache durch, hieß es in einer Aussendung.