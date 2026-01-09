Schnee und Glatteis: Alarmstufe Rot in Österreich

Vorsicht: In Teilen Österreichs sind die Straßen am Freitag spiegelglatt.

Mit Störungseinfluss ziehen dichte Wolken durch und es muss verbreitet mit Schneefall oder Schneeregen gerechnet werden. Besonders in Oberösterreich und dem westlichen Niederösterreich muss auch zeitweise mit Regen und damit stellenweise Glatteis gerechnet werden, aber auch sonst ist phasenweiser Regen möglich.

© UWZ

In den betreffenden Glatteiswarngebieten kann es vorübergehend Schneeregen, Eiskörner oder auch gefrierenden Regen geben. In Folge ist mit Glätte durch Schnee und Eis zu rechnen, warnt der Wetterdienst "GeoSphere Austria".

Mögliche Glatteis-Auswirkungen

Erhöhte Unfallgefahr durch auftretende Glätte

Lokale Beeinträchtigungen im Straßenverkehr, auf Geh- und Radwegen

Beeinträchtigungen insbesondere im Frühverkehr durch auftretende Glätte

Im Westen und Norden klingt der Niederschlag bald ab und dann kommt auch wieder zaghaft die Sonne hervor. Im Bergland und im Süden intensiviert sich der Schneefall tagsüber noch, hier bleibt es meist bei Schnee, im Grazer Becken und dem Burgenland besteht aber bis zum Abend lokale Glatteisgefahr. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Südost bis West. Frühtemperaturen minus 10 bis plus 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 3 bis plus 5 Grad, in Vorarlberg mitunter bis 8 Grad.

Die Prognose im Detail

Wien: Die Wolken dominieren und immer wieder schneit es, am Nachmittag klingt der Niederschlag generell allmählich wieder ab. Über Mittag wird es in der Höhe etwas milder und dann kann sich mitunter etwas Regen dazumischen, dann kann stellenweise Glatteis nicht ausgeschlossen werden. Der Wind weht schwach aus Südost. Frühtemperaturen um minus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen um minus 2 Grad.

Niederösterreich: Der Tag verläuft dicht bewölkt und immer wieder schneit es, vor allem im Donauraum kann sich zeitweise auch Regen dazumischen und dann besteht Glatteisgefahr. Weiter im Osten und im Bergland bleibt die Glatteisgefahr geringer und es bleibt oft bei Schneefall. Am Nachmittag klingt der Niederschlag großteils ab, nur im Bergland schneit es bis zum Abend. Der Wind weht schwach aus Südost bis West. Frühtemperaturen minus 9 bis minus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 3 bis plus 2 Grad.

Burgenland: Generell verläuft der Tag dicht bewölkt und zeitweise schneit es leicht, vor allem über Mittag besteht die Gefahr, dass sich auch Regen dazumischt und dann kann lokal auch Glatteis nicht ausgeschlossen werden. Der Wind weht meist nur schwach. Frühtemperaturen minus 10 bis minus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 3 bis plus 1 Grad.

Steiermark: Der Freitag bringt unbeständiges Wetter. Mit einer Warmfront schneit es in der Früh und am Vormittag in der Obersteiermark häufig, ab Mittag dann auch im Südosten. Da sich in der Höhe teilweise mildere Luft festsetzen kann, ist in tiefen Lagen im Südosten auch gefrierender Regen, Schneeregen oder gar Regen möglich. Frühtemperaturen: -12 bis -5 Grad, Tageshöchstwerte: -3 bis 0 Grad.

Kärnten: Am Freitag überwiegen die Wolken, sonnige Auflockerungen sind meist nicht von langer Dauer und tagsüber kann es in Kärnten immer wieder schneien. Regional, wie etwa in den Nockbergen kann es auch länger anhalten und mäßig schneien. Nur wenig Neuschnee kommt hingegen voraussichtlich im Gailtal zusammen. Höchstwerte: -3 bis 0 Grad.

Oberösterreich: Am Freitag ziehen zunächst dichte Wolken durch, aus denen es am Vormittag vor allem noch in den östlichen Landesteilen zeitweise regnet oder schneit. Auf dem gefrorenen Boden kann sich Glatteis durch gefrierenden Regen bilden! Am Nachmittag lockert es bei großteils niederschlagsfreien Bedingungen vermehrt auf, vor allem im Flachland zeigt sich zeitweise die Sonne. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -8 und -3 Grad, die Höchstwerte erreichen 0 bis 5 Grad.

Salzburg: Am Freitag ziehen zunächst dichte Wolken durch, aus denen es am Vormittag zeitweise regnet oder schneit. Auf dem gefrorenen Boden kann sich vor allem im Flach- und Tennengau Glatteis durch gefrierenden Regen bilden! Am Nachmittag lockern die Wolken von Westen her gebietsweise etwas auf, ein paar Schauer sind dann vor allem noch in den Gebirgsgauen möglich. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -10 und -2 Grad, die Höchstwerte erreichen -4 bis +5 Grad.

Tirol: Am Freitag mit Störungsdurchzug nachlassender Regen und Schneefall am Vormittag. Tagsüber mit föhnigem West- bis Südwestwind schon wieder sonnige Auflockerungen. Teils lebhafter bis kräftiger Wind. Auch in Osttirol ziehen einzelne Schneeschauer bis zum Nachmittag ab. Höchstwerte zwischen 1 und 4 Grad, in Osttirol Minusgrade.

Vorarlberg: Am Freitag mit Störungsdurchzug nachlassender Regen und Schneefall, vorübergehend deutlich milder und tagsüber föhnige Auflockerungen. Teils lebhafter bis kräftiger durchgreifender West- bis Südwestwind. Zeitweilige Schneeschauer mischen tagsüber noch im Bergland mit. Höchstwerte: 3 bis 8 Grad, im Tagesverlauf wieder kühler.