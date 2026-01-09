Alles zu oe24VIP
© Facebook

Operation

Zwei Brüche: Tiroler FPÖ-Chef beim Skifahren schwer verletzt

09.01.26, 08:24
Markus Abwerzger erlitt einen schweren Skiunfall. 

Tirols FPÖ-Landesparteichef Markus Abwerzger ist am Freitagabend beim Skifahren in Seefeld schwer gestürzt. Der Freiheitliche erlitt zwei Brüche und musste im Krankenhaus Hall operiert werden.

 

„Ich hatte Glück im Unglück und die Rettungskette und die Versorgung hat ausgezeichnet funktioniert. Ich konnte die Klinik nach einer erfolgreichen Operation wieder verlassen“, schreibt Abwerzger auf Facebook und bedankt sich zugleich bei der Bergrettung Seefeld/Rosshütte, dem Roten Kreuz, den Mitarbeitern der Klinik in Hall, der Notaufnahme und der interdisziplinären Chirurgie.

„Die Mobilität ist in den nächsten Wochen noch ein wenig eingeschränkt, jedoch bin ich wieder voller Tatendrang“, so Abwerzeger weiter. Die nächste Zeit wird der FP-Chef im Homeoffice verbringen.

