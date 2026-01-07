Alles zu oe24VIP
Richtig Heizen im Winter
© Getty Images

Tipps und Tricks

So heizen Sie bei eisigen Außentemperaturen richtig

07.01.26, 13:33
Teilen

Der Winter hat uns weiterhin fest im Griff! Damit Sie nur draußen und nicht drinnen frieren, verraten wir Ihnen die größten Heizfehler und wie Sie es richtig machen.

Die Heizung ist aktuell auf die höchste Stufe gestellt, doch Ihnen ist innerhalb Ihrer vier Wände immer noch kalt? Das könnte daran liegen, dass Sie Ihre Räume nicht richtig heizen. Mit den folgenden Schritten sparen Sie nicht nur Energie (und Kosten!), sondern sorgen auch für eine angenehme Atmosphäre bei eisigen Außentemperaturen.

Diese Tipps machen es im Winter richtig gemütlich!

Richtig Heizen im Winter
© Getty Images

Für Frostbeulen: Diese Tipps und Tricks müssen Sie beim Heizen beachten

Heizung entlüften

Wer seine Heizung an hat, aber keine Leistung spürt, sollte handeln. In solchen Fällen macht sich oft ein Geräusch bemerkbar: Ein stilles Gluckern - Luft, die sich im Heizungssystem verbirgt und die Heizleistung mindert.

Vorhänge zu, Rollläden herunter 

Ist die Wirksamkeit der Heizkörper überprüft, geht es im nächsten Schritt darum, die Wärme auch wirklich im Raum zu halten. Damit die warme Luft drinnen bleibt, sollten Rollläden heruntergelassen und Vorhänge zugezogen werden. 

Dadurch kann der Wärmeverlust im Winter um bis zu 20 Prozent reduziert werden!

Richtig Heizen im Winter
© Getty Images

Heizkörper Platz gönnen

Apropos Wärmeverlust: Durch Möbel, Kleidung und Deko vor den Heizkörpern wird die Heizung blockiert und kann sich somit nicht im Raum verteilen. Wer also effektiv heizen möchte, sollte seine Heizkörper freihalten damit die warme Luft ausströmen kann. 

Fenster und Türen abdichten

Die Heizung kann noch so hoch eingestellt sein, wenn die Fenster und Türen undicht sind, wird es innen nie richtig warm. Wenn die Dichtungen an Fenstern und Türen veraltet sind, entflieht die Wärme sofort nach außen.

Für eine schnelle Lösung muss nicht gleich der Handwerker gerufen werden. Tipp: Mit Schaumstoff- oder Gummidichtungsband Fenster und Türen blitzschnell winterfest machen. Für eine langfristig nachhaltige Lösung sollten allerdings Profis ans Werk.

Richtig Heizen im Winter
© Getty Images

Gute Dämmung

Damit ein Heizkörper sein volles Potenzial erzielen kann, sollte nicht nur innen, sondern auch außen eine gute Wärmedämmung vorhanden sein. Vor allem Altbauten verlieren bis zu 40 Prozent der Wärme über die Außenwand.

Durch das Anbringen von Dämm-Material an den Zimmerwänden kann der Wärmeverlust durch die Außenwand reduziert werden. Das Material kann im Baumarkt erworben und dann hinter dem Heizkörper angebracht werden.  

Richtig lüften

Stoßlüften oder Fenster kippen - was ist im Winter effizienter? Die Antwort lautet ganz klar: Stoßlüften. Dadurch entsteht ein Luftaustausch, der die Wohnung nicht zu lange kühlt.

Permanentes Fensterkippen kühlt die Wohnung unnötig aus und sorgt zudem für höhere Energiekosten.

