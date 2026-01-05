Weihnachtsbaum entsorgen: Diese Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden

Der Glanz der Feiertage verblasst und für viele steht spätestens rund um den Tag der Heiligen Drei Könige fest: Der Weihnachtsbaum muss raus. Doch Vorsicht! Wer jetzt falsch entsorgt, riskiert Ärger, Bußgeld und böse Blicke der Nachbarn. Wir verraten, worauf Sie achten müssen.

Während in Skandinavien traditionell erst am St.-Knut-Tag (13. Jänner) Schluss mit Weihnachten ist, verabschieden sich viele Haushalte in Österreich schon kurz nach dem Jahreswechsel vom Christbaum. Viele lassen ihn bis 6. Jänner stehen, dann heißt es Abschied nehmen vom Christbaum. Doch einfach vor die Tür legen oder gar in den Wald werfen ist keine gute Idee. Wir zeigen, wie Sie Ihren Weihnachtsbaum richtig, umweltfreundlich und stressfrei entsorgen.

Abholtermine prüfen

© Getty Images

Viele Städte bieten kostenfreie Entsorgungsmöglichkeiten über den Wertstoffhof oder Kompostwerke. Einige Gemeinden bieten sogar Termine für die Abholung oder Sammelstellen für ausgediente Weihnachtsbäume an. Hierzu legen Sie den Baum zum angegebenen Abholtag einfach an den Straßenrand oder an einen dafür vorgesehenen Sammelplatz. Informieren Sie sich dazu einfach bei Ihrer Verwaltungsgemeinschaft vor Ort oder in Ihrem Abfallkalender, dort sind die Abholtermine meist schon vermerkt.

Christbaum vollständig abschmücken

Bevor der Weihnachtsbaum entsorgt wird, muss er vollständig abgeschmückt sein. Christbaumkugeln, Lichterketten, Lametta, Haken oder Drähte dürfen auf keinen Fall am Baum bleiben. Diese Materialien erschweren das Recycling und können Maschinen beschädigen. Besonders problematisch sind Kunstschnee und Glitzersprays, da sie Chemikalien enthalten, die sowohl für die Umwelt als auch für die Gesundheit schädlich sein können. Ein nackter Baum ist daher Pflicht.

Hier sollten Sie den Weihnachtsbaum nicht entsorgen

© Getty Images

Manche kommen auf die Idee, den alten Christbaum einfach im Wald, im Park oder auf einer Wiese abzulegen. Das ist jedoch eine Ordnungswidrigkeit. Ein Weihnachtsbaum gilt als Müll und braucht in der freien Natur sehr lange, um zu verrotten. Wer ihn illegal entsorgt, muss im schlimmsten Fall mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

In vielen Gemeinden ist das Entsorgen von Weihnachtsbäumen auch in der Biotonne ausdrücklich verboten. Die Bäume sind zu groß und füllen die Tonnen schnell bis zum Rand. Das kann zu Problemen führen.

Weihnachtsbaum weiterverarbeiten

Am einfachsten ist die Entsorgung über die offizielle Christbaum-Abholung. Viele Gemeinden sammeln die Bäume an bestimmten Tagen ein oder nehmen sie mit dem Grünschnitt oder Sperrmüll mit. Wer einen Garten besitzt, kann den Baum auch schreddern und als Mulch oder Kompostmaterial nutzen. In manchen Regionen werden Weihnachtsbäume sogar von Tierparks oder Forstbetrieben als Futter oder Unterschlupf für Tiere verwendet.