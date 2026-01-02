Weihnachtsdeko clever verstauen: So lagern Sie alles richtig

Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr hat angefangen und viele von uns haben nur noch ein Ziel: die Weihnachtsdeko so schnell wie möglich loswerden. Doch statt alles einfach in irgendeine Kiste zu werfen und sich nächstes Jahr durch Chaos zu kämpfen, sollten Sie jetzt clever handeln.

Nach den Feiertagen können es viele kaum erwarten, den festlichen Weihnachtskitsch endlich zu verstauen. Jedes Jahr nehmen wir uns vor, beim nächsten Mal alles ordentlich und übersichtlich zu verstauen, und doch landen Kugeln, Lichterketten und Tannenzweige wieder in chaotischen Haufen. Doch damit ist jetzt Schluss! Es gibt einfache, aber effektive Tipps, wie das Aufräumen zum Kinderspiel wird.

Die richtige Aufbewahrungslösung finden

© Getty Images

Robuste Kunststoffboxen mit Deckel bieten optimalen Schutz vor Staub und Feuchtigkeit und lassen sich außerdem platzsparend stapeln. Noch besser: durchsichtige Boxen! Diese geben Ihnen jederzeit den Überblick, sodass Sie schnell finden, was Sie suchen. Für empfindliche Dekorationen wie Glas- oder Porzellanfiguren sind gepolsterte Boxen oder speziell unterteilte Trennfächer die beste Wahl. So bleiben Ihre Schätze sicher und unversehrt. Um das große Suchen im nächsten Jahr zu vermeiden, sollten Sie die Boxen zudem unbedingt beschriften!

Platzsparend und praktisch verstauen

Stapelbare Boxen oder Kisten mit Deckeln schaffen Ordnung, und Sie können diese auch übereinander stapeln, um den verfügbaren Platz optimal zu nutzen. Noch praktischer sind Modelle mit Rollen: So können Sie die Boxen bequem in Regalen oder sogar unter Betten verstauen. Ein trockener Keller, Dachboden oder ein Schrank ist der ideale Aufbewahrungsort – vorausgesetzt, er ist gut zugänglich und vor Feuchtigkeit geschützt.

Lichterketten: Ordnung statt Kabelsalat

Die Lichterketten gehören zu den größten Herausforderungen beim Verstauen. Wer will schon im nächsten Jahr einen Kabelsalat entwirren? Ein einfacher Trick hilft: Wickeln Sie die Lichterketten um leere Papprollen oder Kabelaufwickler. So bleiben die Lichter sicher und ordentlich verpackt.

Zeit zum Ausmisten

Bevor Sie alles wieder verstauen, nutzen Sie die Gelegenheit, um die Deko zu durchforsten: Eine orangene Lichterkette, die schon seit Jahren defekt ist, oder abgenutzte Figuren sind nur unnötiger Ballast. Überprüfen Sie auch, ob Deko-Elemente wie Tannenzweige, die nach der Zeit vielleicht verderben können, noch gut sind. So schaffen Sie nicht nur Ordnung, sondern auch Platz für neue, Deko im nächsten Jahr.

Was tun mit dem Weihnachtsbaum

© Getty Images

Auch der Weihnachtsbaum muss raus. Doch bevor er vor die Tür wandert, sollten Sie sich über die Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Region informieren. Viele Städte bieten kostenlose Abholaktionen oder Sammelstellen für Weihnachtsbäume an. Wenn Sie etwas umweltfreundlicher handeln möchten, können Sie den Baum auch zerkleinern und als Mulch oder Frostschutz für den Garten verwenden. Achten Sie lediglich darauf, alle nicht-kompostierbaren Materialien, wie Lametta, vorher zu entfernen.