3:3 - Hitziges Remis für Alaba bei Real

David Alaba hat mit Real Madrid den 2. Saisonsieg verpasst. Eine wilde Schlussphase beschert Levante zuhause einen Punkt - Endstand: 3:3.

Real Madrid muss sich am Sonntagabend in der zweiten Runde der spanischen La Liga bei Levante mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.

Dabei fängt es so gut an für den haushohen Favoriten: Ein Geniestreich von David Alaba legt den Grundstein zur frühen Führung für die Madrilenen: Der ÖFB-Teamspieler spielt wunderschön Karim Benzema mit einem Heber an, der Franzose gibt in die Mitte ab und Gareth Bale muss nur mehr den Ball über die Linie drücken (5.).

Levante hält mit Effizienz dagegen

Kurz nach Seitenwechsel fällt jedoch der Ausgleich: Nach einem Getümmel passt Melero auf Roger und der bringt den Ball gegen Real-Goalie Courtois irgendwie über die Linie (46.). Doch es kommt noch schlimmer für das weiße Ballett: Campana bringt die Gastgeber nach einer weiten Flanke volley in Führung (57.).

Real-Coach Carlo Ancelotti reagiert mit einem Triple-Tausch und nimmt Isco, Hazard und Bale für Asensio, Vinicus Junior und Rodrygo aus dem Spiel. Wenig später kommt auch Dani Carvajal nach monatelanger Verletzungspause zu seinem Comeback. Mit etwas Verzögerung zeigen die Veränderungen Wirkung: Der eingewechselte Vinicius Junior erzielt nach einem herrlichen Pass von Casemiro den Ausgleich (73.).

Alaba im Pech

Doch die Freude währt nur wenige Minuten: Nach einer kurzen Trinkpause lenkt ÖFB-Teamspieler Alaba unfreiwillig eine Freistoß-Flanke von Bardhi mit dem Hinterkopf unglücklich zu Roger ab und dieser muss nur mehr den Fuß hinhalten, um Levante erneut in Führung zu bringen (79.).

Real schlägt ein weiteres Mal zurück: Vinicius Junior trifft aus unmöglichem Winkel mit viel Effet via Innenstange zum 3:3.

Wilde Szenen in der Schlussphase

Danach liegen die Nerven blank: Levante-Torhüter Aitor Fernandez sieht wegen einem Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Innenverteidiger Ruben Vezo muss mangels Wechselmöglichkeit in den Kasten, hält diesen aber auch in sechs Minuten Nachspielzeit noch rein. Real verpasst damit den Sprung an die Tabellenspitze und ist mit nunmehr vier Punkten zwei Zähler hinter Leader Atletico. Levante nimmt mit zwei Punkten Rang acht ein.