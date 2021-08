Alaba plant mit Real nächste Gala

David Alaba will auch im 2. Einsatz für Real am Sonntag (22 Uhr) bei Levante glänzen.

David Alaba hat sich die Latte selbst hoch gelegt. Nach seinem Auftritt beim 4:1-Saisonauftakt bei Alavés erhielt der 29-Jährige Lob von allen Seiten. Ob er Fans, Experten und Teamkollegen auch am Sonntag zum Schwärmen bringt?

Der ÖFB-Star gastiert mit Real Madrid (Sonntag ab 22 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) bei Levante. Mit einem klaren Sieg im zweiten Spiel wollen die Königlichen ihre Tabellenspitze behalten. Levante will nach einem 1:1 bei Cádiz weiter ungeschlagen bleiben. Die Vorzeichen dafür stehen beim Klub aus Valencia (110,7 Mio. Euro Marktwert) gar nicht schlecht. Seit dem Aufstieg in die Primera División 2017 konnte Levante in acht Duellen mit Real (738,5 Mio. Euro) drei Siege feiern und dem "Weißen Ballett" darüber hinaus zwei Remis abtrotzen.

Nächster Einsatz als Linksverteidiger?

Da stand aber noch kein Alaba im Kader von Real Der Wiener wird heute wohl erneut als Linksverteidiger auf laufen. Die zwei eigentlichen Spieler für diese Position, Kapitän Marcelo und Ferland Mendy, wurden laut Informationen von Marca nicht rechtzeitig fit.

Nach Alabas zuletzt starker Vorstellung als Linksverteidiger (u. a. ein Assist) muss das kein Nachteil sein.