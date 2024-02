Intim: Alaba gibt Einblick in Comeback-Kampf

In der Welt des Fußballs gibt es Geschichten, die weit über das Spielfeld hinausgehen, und David Alaba schreibt derzeit eine solche. Auf dem Weg zurück teilt der ÖFB-Kapitän nun intime Einblicke in seinen neuen Alltag.

Unterstützt wird der Real-Madrid-Abwehrboss dabei von Christopher Kelemen. Der österreichische Leica Fotograf begleitet Alaba nach dem tragischen Kreuzbandriss im vergangenen Dezember in Madrid auf Schritt und Tritt. Bereits vor wenigen Tagen teilte auch ÖSV-Superstar Marco Schwarz, der nach seinem Kreuzbandriss in Bormio ebenfalls vom Kniespezialisten Dr. Christian Fink operiert wurde, hoffnungsvolle Reha-Bilder aus Innsbruck. Mit darauf der rot-weiß-rote Millionen-Kicker.

Egal ob mit Krücken, Schiene, im Kraftraum oder im Wasser. Alaba lässt im Hinblick auf die EURO 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) nichts unversucht. Der Traum, gemeinsam mit seinen ÖFB-Teamkollegen Marko Arnautovic und Co. beim Auftaktmatch gegen Vize-Weltmeister Frankreich am 17. Juni in Berlin aufzulaufen, ist für ihn Ansporn und Ziel zugleich. Die jüngsten Bilder gewähren auf jeden Fall beeindruckende Einblicke in Alabas beharrlichen Einsatz und lassen die Hoffnung auf ein Comeback rechtzeitig zur Europameisterschaft wachsen.

Nur noch vier Monate bis zum Turnier, und die Vorfreude steigt. Vielleicht werden uns in den kommenden Wochen oder Monaten auch die ersten Aufnahmen von Alaba im Fußballschuh und beim Balltraining erreichen – ein Moment, auf den nicht nur die Fans gespannt warten, sondern auch Leica exklusiv dokumentieren wird.

Alabas Weg zurück