Alaba reist relaxed zum Türkei-Kracher

Bevor es für ÖFB-Kapitän David Alaba nach Wien geht, um das Nationalteam am Dienstag beim Heimspiel gegen die Türkei (20.45 Uhr/live auf ORF1) von der Tribüne aus zu unterstützen, gönnte sich der Real-Madrid-Profi mit seiner Familie eine luxuriöse Auszeit im schönen Salzburg.

Am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live auf ORF1) verspricht das ÖFB-Team im Ernst-Happel-Stadion in Wien ein mit Spannung erwartetes Heimspiel gegen die Türkei. Unter den zahlreichen rot-weiß-roten Anhängern werden auch zwei ganz besondere VIP-Gäste erwartet: Rekordteamspieler Marko Arnautovic und Kapitän David Alaba. Das verletzte Superstar-Duo wird im zweiten Länderspiel des Jahres von der Tribüne aus die Daumen drücken.

Wellness statt Reha

Doch bevor unser an einem Kreuzbandriss laborierender Team-Kapitän, Anflug auf die Bundeshauptstadt nahm, gönnte sich Family Alaba einen entspannte Auszeit im luxuriösen Wellnesshotel „Forsthofgut“ in Salzburg. Eine willkommene Abwechslung zum anstrengenden Reha-Programm in Madrid. Statt schwitzen, stand nämlich Entspannung auf der Tagesordnung. Ob beim Malen oder Schwimmen mit Söhnchen Zion, Freundin Shalimar Heppner hielt auf Instagram alles für das Familienalbum fest.

La-Liga-König bereit zum Verhandeln

Ausgeruht kann es nun nach Wien gehen. Immerhin soll Alaba die Rangnick-Elf nicht nur zum Sieg pushen, sondern gemeinsam mit ÖFB-Wirtschaftsboss Bernhard Neuhold und dem Mannschaftsrat, bestehend aus Inter-Joker Marko Arnautovic, BVB-Legionär Marcel Sabitzer und Bayern-Profi Konrad Laimer, auch die EURO-Prämien aushandeln. Und handeln kann Alaba, denn wie seit Donnerstag bekannt ist, kassiert in der spanischen La Liga niemand mehr ab als der 31-jährige Innenverteidiger (22.560.000 Euro/pro Jahr).