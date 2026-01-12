Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
apple
© YouTube/ Apple

Beste Basis

SO will Apple die Siri-KI verbessern

12.01.26, 17:55
Teilen

Bei Apples verbesserter Sprachassistentin Siri sollen künftig KI-Modelle des Rivalen Google verwendet werden.  

Nach reifer Überlegung habe man entschieden, dass Googles Technologie die beste Basis für Apples Lösungen bei Künstlicher Intelligenz sei, teilte der iPhone-Konzern dem Wirtschaftssender CNBC mit.

KI-Siri war nicht verlässlich genug

Apple hatte bereits im Juni 2024 eine besonders hilfreiche Siri versprochen - weil die Software Zugang zu persönlichen Informationen der Nutzer haben und quer über verschiedene Apps aktiv sein werde. Als ein Beispiel wurde genannt, dass man Siri einfach fragen können würde, wann man losfahren müsse, um Verwandte vom Flughafen abzuholen - und die Software etwa automatisch wissen würde, wann das Flugzeug ankommt und wie die Verkehrslage ist.

Im März 2025 gab Apple dann aber bekannt, dass man dafür länger brauchen werde - schätzungsweise bis 2026. Software-Chef Craig Federighi erklärte, bei interner Nutzung habe man festgestellt, dass die Software nicht verlässlich genug funktioniert habe, um ein Apple-Produkt zu sein.

Konter für ChatGPT

Ursprünglich versuchte Apple, die neuen Funktionen mit eigenen KI-Modellen umzusetzen. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete allerdings schon im vergangenen August, dass Apple darüber verhandle, die Technologie hinter der Google-KI Gemini als Basis zu nutzen.

Vor drei Jahren hatte der bei der KI-Firma OpenAI entwickelte Chatbot ChatGPT die Tech-Schwergewichte aufgeschreckt. Google entwickelte Gemini, Amazon rüstete seine Sprachassistentin Alexa auf. Apple-Nutzer können aktuell auf Wunsch Siri allgemeine Anfragen an ChatGPT weiterreichen lassen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden