Neue Funktionen: WhatsApp verändert Gruppen-Chats

WhatsApp hat ein neues Update veröffentlicht. Damit erhalten Gruppenchats neue Funktionen.

Der Messenger-Dienst WhatsApp hat neue Funktionen für Gruppenchats freigeschaltet. Laut dem dazugehörigen Blogpost wolle das Unternehmen damit "das beste Gruppenchat-Erlebnis" für die Nutzer ermöglichen.

WhatsApp-Nutzer erhalten drei neue Funktionen: Mitgliedslabels für Gruppen, neue Text-Sticker und Erinnerungen für Ereignisse in Gruppen. Derzeit wird das Update weltweit ausgerollt.

Ideal für große Gruppenchats

Mit den "Mitgliedslabels" können Gruppenmitglieder sich selbst eine Rolle bzw. Beschreibung verleihen. Damit soll vor allem in größeren Gruppen die Orientierung vereinfacht werden.

Um die Funktion zu nutzen, klickt man auf einen Gruppenchat und ganz oben auf den Namen der Gruppe. Dann scrollt man zu der Mitgliederliste. Dort gibt es die Funktion "Mitgliedslabel hinzufügen". Nun kann man die Rolle, einen Titel oder Spitznamen einfügen, welcher für alle Gruppenmitglieder sichtbar ist.

Neue Option für Sticker

Sticker sind eine beliebte Funktion bei WhatsApp. Nun kann man mit ihnen in Gruppenchats bestimmte Wörter hervorheben. Dafür wird der Text in einen Textsticker umgewandelt. Um diese Funktion zu nutzen, geht man auf die Eingabeleiste im WhatsApp-Chat.

Dann klickt man auf das kleine Sticker-Symbol auf der rechten Seite des Eingabefeldes. Nun tippt man auf die Lupe und schreibt sein gewünschtes Wort ein. Dieses wird dann in einen Sticker verwandelt.

Gemeinsame Erinnerungs-Nachricht

In Gruppenchats ist es auch möglich, Gruppen-Events wie eine Dinner-Party oder ein gemeinsames Videotelefonat zu erstellen. Mit der weiteren neuen Funktion können jetzt Erinnerungen dafür eingestellt werden.

Dafür klickt man auf das "+". Dabei erscheinen verschiedene Optionen, wie etwa Ereignis. Beim Auswählen der Funktion können nun verschiedene Informationen hinzugefügt werden, unter anderem Beschreibungstext, Endzeit, Ort oder ein WhatsApp-Anruflink.

Ebenfalls besteht die Möglichkeit einzustellen, ob und wann die Mitglieder des Gruppenchats eine Erinnerungs-Benachrichtigung erhalten sollen. Diese kann 15 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde oder einen Tag vorher gesendet werden.