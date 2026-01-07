Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Medien
Job-Abbau

Medienbeben: RTL News streicht rund 230 Jobs in Deutschland

07.01.26, 13:54 | Aktualisiert: 07.01.26, 15:39
Teilen

Konzernweit sollen 600 Arbeitsplätze wegfallen. ntv, stern, GEO und Capital sollen nicht direkt betroffen sein

Bei RTL News fallen rund 230 Arbeitsplätze beim angekündigten Stellenabbau bei RTL Deutschland weg. Das teilte der Sender mit. Insgesamt sollen im Konzern ca. 600 Arbeitsplätze gestrichen werden. Laut Pressemitteilung sind die Maßnahmen Teil einer Neuausrichtung von Marken, Programmen und Abläufen. Ziel sei es, journalistische Qualität zu stärken, redaktionelle Kräfte digital effektiver einzusetzen und die publizistische Schlagkraft in einer digitalen Medienwelt zu sichern.

VIP- und People-Themen werden künftig unter der Marke "Exclusiv" gebündelt, die ab Jänner 2026 sieben Tage die Woche bei RTL ausgestrahlt werden soll. Die Magazine "Gala" bei RTL und "Prominent" bei Vox sowie das Shortformat "#VOXStimme" werden eingestellt.

Gemeinsames Morgenprogramm mit ntv

Zudem planen RTL und ntv ab Frühjahr 2026 ein gemeinsames Morgenprogramm von Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr. In diesem Zusammenhang gehen die Sendungen "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" in dem neuen Format auf. In der Primetime soll sich RTL News verstärkt auf investigative Formate wie "Team Wallraff" und "stern investigativ" sowie das Magazin "Extra" konzentrieren. Vorgesehen ist außerdem ein zentraler Newsroom in Köln mit einem Pendant in Berlin.

Der Stellenabbau betrifft nur RTL News. Die Marken ntv, stern, GEO und Capital sollen nicht direkt betroffen sein. Die Veränderungen erfolgen in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat, betriebsbedingte Kündigungen sollen möglichst vermieden werden, hieß es.

Bereits im Dezember hatte RTL Deutschland angekündigt, insgesamt rund 600 Stellen zu streichen. "Es gibt zwei große Herausforderungen, die wir lösen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein", sagte RTL-Deutschlandchef Stephan Schmitter der dpa. Eine davon sei der tiefgreifende Wandel im Medienmarkt, die andere die schwierige konjunkturelle Lage.

Europas größte kommerzielle Sendergruppe

RTL Deutschland gehört zur internationalen RTL Group, Europas größter kommerzieller Sendergruppe, die Teil des Bertelsmann-Konzerns ist. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Sender RTL, Vox und ntv sowie den Streamingdienst RTL+.

