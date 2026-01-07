SO sieht Thomas Gottschalks Ex-Frau Thea nicht mehr aus

Mit einem neuen Instagram-Post gibt Thea Gottschalk einen seltenen Einblick in ihren Alltag – und zeigt, dass sie Veränderungen am liebsten selbst in die Hand nimmt.

Obwohl sich Thea Gottschalk weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, bleibt sie über soziale Medien mit ihren Followern in Kontakt. Auf Instagram teilt die 80-Jährige regelmäßig persönliche Momente aus ihrem Leben. In ihrem neuesten Beitrag präsentiert sie ihre neue Frisur. Das Foto zeigt sie von hinten – ungefiltert und ganz natürlich. In der Bildunterschrift verrät sie, dass sie selbst zur Schere gegriffen hat. "Meine Haare selbst gefärbt und geschnitten. (...) Nur gewaschen und luftgetrocknet. So mache ich das schon seit Jahrzehnten", schreibt Thea Gottschalk zu dem Bild.

Mit Humor kommentiert

Mit einem Augenzwinkern gibt sie zu, dass vor allem der Hinterkopf jedes Mal eine Herausforderung sei. Trotzdem zeigt sie sich selbstbewusst und schreibt: "I’m my best hairdresser." Nach der Trennung von Thomas Gottschalk entschied sich Thea bewusst für ein ruhigeres Leben. Sie zog von Malibu nach Santa Monica, näher an das Zentrum von Los Angeles. Lange Zeit hörte man wenig von ihr, bis sie Instagram für sich entdeckte.

Seither teilt sie ungezwungene Einblicke in ihren Alltag – beim Malen, bei Treffen mit Freunden, mit ihren Söhnen oder ihren Katzen. Ihre Beiträge wirken bodenständig und authentisch. Genau das spiegelt auch ihr jüngstes Selfie wider.