Prix Ars Electronica: Einreichfrist für 2026 gestartet

Linz. Die Einreichfrist für den Prix Ars Electronica 2026 hat am Mittwoch begonnen. Der Medienkunstpreis wird heuer in den Kategorien Digital Humanity, Interactive Art +, New Animation Art und u19-create your world ausgeschrieben. Die Frist endet am 4. März. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Ars Electronica Festivals von 9. bis 13. September in Linz statt.

In der Kategorie Digital Humanity sollen Initiativen prämiert werden, die mit digitalen Technologien Communitys stärken, kulturellen Austausch ermöglichen und eine offene, inklusive Zivilgesellschaft fördern. Ein besonderer Fokus liegt auf geografischen Regionen oder Kulturen, die oft zu wenig wahrgenommen werden. In der Kategorie Interactive Art + geht es um interaktive Arbeiten, die sich mit neuen Formen der Kommunikation im Zusammenspiel von Mensch und Technologie befassen.

New Animation Art richtet den Blick auf Arbeiten, die Animation, Kunst und Technologie verbinden. Und in der Kategorie u19-create your world sind Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Österreich aufgefordert, Ideen für eine positive gemeinsame Zukunft einzureichen. Den Preisträgern winken insgesamt vier Goldene Nicas sowie Preisgelder in der Höhe von bis zu 10.000 Euro pro Kategorie.