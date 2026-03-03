Kurioses Spotify-Produkt: Musik-Urne für das Grab

Musik für die Ewigkeit? Jetzt wird es ungewöhnlich im Streaming-Business in den USA: Spotify hat in Kooperation mit der Getränkemarke Liquid Death eine einzigartige Urne vorgestellt.

Mit einer ungewöhnlichen Kooperation sorgen Spotify und Liquid Death für Aufsehen. Gemeinsam haben sie die weltweit erste Urne mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher entwickelt, die per Smartphone mit der persönlichen Musik verbunden werden kann. Die Urne wurde bewusst so gestaltet, dass die Auswahl der Lieblingssongs weitergehört werden kann, auch nach dem Ableben.

Im offiziellen Video wird der neue Prototyp der "Eternal Playlist Urn" präsentiert: Ein elegantes, mattweißes Gefäß mit integriertem Lautsprecher im Deckel. Per Smartphone koppeln Nutzer ihre Geräte, um Musik direkt aus der Urne wiederzugeben. Dieses Angebot ist derzeit nur in den USA erhältlich.

Playlist für das Jenseits

In einem offiziellen Release beschreibt Spotify das Feature als Teil der Kampagne zur "Eternal Playlist Urn". Passend zur Urne bietet Spotify in seiner App für Nutzer in den USA einen "Eternal Playlist Generator" an. Dort beantworten Nutzer Fragen zu Musikgeschmack und Stimmung. Spotify erstellt anschließend automatisch eine Playlist, die sich mit dem Lautsprecher verbinden lässt.

Limitierte Auflage

Die "Eternal Playlist Urn" ist technisch ein Bluetooth-Lautsprecher im Urnendeckel, der über USB-C aufgeladen wird und mit jedem kompatiblem Gerät gekoppelt werden kann. Allerdings ist sie kein gewöhnliches Bestattungsgefäß, sondern eher ein streng limitiertes Sammlerstück mit nur 150 Stück weltweit. Der Preis liegt bei 495 US-Dollar.