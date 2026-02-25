Alles zu oe24VIP
© C2-Pictures

Coole Auktion

Arnold Schwarzeneggers Jacke aus "Terminator" kommt unter den Hammer

25.02.26, 10:34 | Aktualisiert: 25.02.26, 14:41
Von "Der weiße Hai" bis "Star Wars": Film-Memorabilien kommen unter den Hammer. Darunter auch eine berühmte Lederjacke von Arnie.

Die Harpunenpistole aus Steven Spielbergs Blockbuster "Der weiße Hai" und ein leuchtender C-3PO-Kopf aus "Star Wars: Das Imperium schlägt zurück" gehören zu den mehr als 1.550 Film- und Fernsehmemorabilien, die bei einer Auktion rund neun Millionen Dollar (7,64 Mio. Euro) einbringen könnten. Auch Arnold Schwarzeneggers Jacke aus "Terminator" kommt unter den Hammer.

Arnold Schwarzenegger als

Arnold Schwarzenegger als "Terminator"

© Hersteller

Die "Propstore"-Versteigerung findet vom 25. bis 27. März in Los Angeles statt und umfasst auch Stücke aus Klassikern wie "Terminator" und "Gladiator". Der C-3PO-Kopf zählt mit einem Schätzpreis von 350.000 bis 700.000 Dollar (297.190 bis 594.380 Euro) zu den Top-Objekten. Die Harpune, die Quint und Matt Hooper im Film "Der weiße Hai" benutzten, der vergangenes Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feierte, wird auf 250.000 bis 500.000 Dollar (212.280 bis 424.560 Euro) geschätzt. Auch Quints Angelrute steht zum Verkauf.

© Reuters
© Reuters

Rares vom "weißen Hai"

"Wir haben viele ikonische Stücke aus der Film- und Fernsehgeschichte", sagte Ibrahim Faraj von bei Propstore gegenüber Reuters. "Requisiten aus 'Der weiße Hai' sind äußerst selten. Daher ist das nun eine großartige Gelegenheit für Fans und Sammler, sich ein solches Stück zu sichern."

Weiter sind Helme aus "Gladiator" und die Karte des Rumtreibers aus "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" zu ersteigern. Letztere, eine magische Karte der Hogwarts-Schule, die Harry im Film von 2004 von den Zwillingsbrüdern Fred und George Weasley geschenkt bekam, wird auf 40.000 bis 80.000 (33.965 bis 67.930 Euro) Dollar geschätzt.

© Pro7

"Die 'Karte des Rumtreibers' ist eines der beliebtesten Requisiten der gesamten Filmreihe", betonte Faraj. "Sie ist komplett handgefertigt. Sie ist wirklich detailreich ... sie lässt sich öffnen, hat mehrere Klappen ... Es muss also sehr lange gedauert haben, sie herzustellen, und es gibt einfach nicht viele davon."

