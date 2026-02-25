Neues Society-Traumpaar: Der Gucci-Milliardenerbe und das Top-Model

Kuschel-Fotos aus einer Bar sorgen für Aufsehen: Lara Cosima Henckel von Donnersmarck und François Pinault Jr. zeigen sich vertraut – und liefern Gesprächsstoff in der High Society.

Auf den ersten Blick sind es zwei junge Menschen, die sich verliebt anschauen und küssen. Doch die Bilder von François Pinault Jr. (27) und Lara Cosima Henckel von Donnersmarck (23) haben Gewicht: Beide stammen aus einflussreichen und wohlhabenden Familien. Die Bildunterschrift "ein Jahr später" deutet zudem darauf hin, dass es sich nicht um eine flüchtige Bekanntschaft handelt.

Sohn des Kering-Chefs

François Pinault Jr. ist der Sohn von François-Henri Pinault (63), langjähriger Chairman des Luxuskonzerns Kering. Zum Portfolio gehören Marken wie Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga und Bottega Veneta. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt das Vermögen des 63-Jährigen auf rund 20,6 Milliarden US-Dollar. Die Stiefmutter des 27-Jährigen ist Hollywood-Schauspielerin Salma Hayek, die seit 2009 mit François-Henri Pinault verheiratet ist. Seine Mutter ist Pinaults erste Ehefrau, die Innendesignerin Dorothée Lepère.

Salma Hayek-Pinault und Francois-Henri Pinault © Getty

Tochter eines Oscar-Regisseurs

© Florian G Seefried/Getty Images

Auch Lara Cosima entstammt einer bekannten Familie. Sie gehört dem europäischen Adelsgeschlecht Henckel von Donnersmarck an. Ihr Vater ist der Oscar-prämierte Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck, ihre Mutter Christiane Asschenfeldt arbeitet als Anwältin. Die 23-Jährige ist regelmäßig in den Front Rows internationaler Fashion-Shows zu sehen und wird selbst als Model gebucht. Auftritte beim Debütantinnenball in Paris sowie bei den Internationale Filmfestspiele von Cannes zählen ebenfalls zu ihren gesellschaftlichen Stationen.

Auf Instagram folgen ihr rund 814'000 Menschen. Dort teilt sie vor allem Eindrücke von Fotoshootings, Laufstegauftritten und Reisen – etwa aus Griechenland.