Mit diesen 4 Geschirrspül-Fehlern verschwenden Sie unnötig Geld

Sie glauben, Ihre Spülmaschine spart Zeit und Geld? Nur, wenn Sie die häufigsten Fehler vermeiden, die sich unbemerkt einschleichen. Wir verraten, worauf Sie unbedingt achten müssen.

Es sind oft die kleinen Fehler, die am Ende einen großen Unterschied machen. Wenn Sie Ihren Geschirrspüler mehrere Male die Woche laufen lassen, kann das schnell viel Strom und Geld kosten. Möglicherweise schleichen sich dabei einige gewohnte Fehler ein, die nicht nur Ihre Maschine belasten, sondern auch die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Wir verraten Ihnen die 4 häufigsten Fehler, die Sie unbedingt vermeiden sollten, um Ihre Spülmaschine effizient zu nutzen und dabei bares Geld zu sparen.

Geschirr vorspülen

© Getty Images

Diesen Fehler machen viele: Sie nehmen das Geschirr und spülen grobe Reste ab, bevor es in die Spülmaschine kommt. Aber wussten Sie, dass dies ein echter Geldfresser sein kann? Moderne Geschirrspüler sind dafür ausgelegt, Essensreste zu entfernen, genau dafür sind sie schließlich da. Wenn Sie vor dem Spülen das Geschirr vorspülen, verschwenden Sie nicht nur Wasser, sondern auch unnötig Energie, da die Maschine ineffizienter arbeitet.

Überladen der Spülmaschine

Sie stopfen alles in die Maschine, um möglichst viele Teller in einem Durchgang zu spülen? Das ist keine gute Idee. Wenn die Maschine nicht genügend Platz hat, um das Wasser gleichmäßig zu verteilen, bleiben Essensreste auf den Tellern zurück. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise eine zweite Runde waschen müssen, was nicht nur Ressourcen verschwendet, sondern auch Ihren Stromverbrauch in die Höhe treibt.

Das Eco-Programm nutzen

© Getty Images

Eco-Programme verbrauchen tatsächlich weniger Wasser und Energie. Doch wenn Sie immer nur das Eco-Programm laufen lassen, kann das langfristig Ihrer Maschine schaden! Besser: Verwenden Sie das Eco-Programm, aber gönnen Sie Ihrer Maschine ein- bis zweimal im Monat ein Programm mit höheren Temperaturen (zwischen 65 und 75 Grad). Dadurch werden Ablagerungen entfernt, Keime abgetötet und Ihre Spülmaschine bleibt in Topform.

Spülmittel in der falschen Menge

Wer denkt, dass er mit Extra-Spülmittel mehr Sauberkeit bekommt, irrt. Zu viel Spülmittel macht mehr Schaden als Nutzen. Das überschüssige Reinigungsmittel bleibt auf dem Geschirr und in der Maschine zurück und das kostet nicht nur unnötig Geld, sondern kann auch die Maschine beschädigen!