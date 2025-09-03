Alles zu oe24VIP
Genialer Hack: Dieses Getränk entfernt Eingebranntes am Backblech
© Getty Images

Gleich ausprobieren!

Genialer Hack: Dieses Getränk entfernt Eingebranntes am Backblech

03.09.25, 10:39
Eingebranntes am Backblech macht keinen Spaß - doch mit einem simplen Trick aus dem Kühlschrank wird es im Handumdrehen wieder sauber. Ganz ohne Schrubben, ohne Chemie und ohne teure Spezialmittel. Die Lösung überrascht und funktioniert wirklich!

Wer kennt es nicht: Nach dem Sonntagsbraten oder der Pizza-Session bleibt ein Backblech zurück, das aussieht, als hätte es ein zweites Leben als Grillrost hinter sich. Eingebranntes Fett, dunkle Krusten, hartnäckige Flecken – das Putzen kann zur echten Geduldsprobe werden. Aber keine Sorge: Es gibt einen simplen Hack, für den Sie weder teure Spezialreiniger noch stundenlanges Schrubben brauchen. Alles, was Sie benötigen, ist ein Getränk, das vermutlich ohnehin schon im Kühlschrank steht: Cola. 

Cola gegen Krusten – warum funktioniert das?

Cola ist mehr als nur ein süßes Erfrischungsgetränk. Der Clou liegt in der enthaltenen Phosphorsäure und der Kohlensäure. Diese Stoffe wirken leicht ätzend und können selbst hartnäckige Beläge auflösen – genau das, was man braucht, wenn das Backblech nach einer Ofen-Schlacht aussieht.

Genialer Hack: Dieses Getränk entfernt Eingebranntes am Backblech
© Getty Images

Lesen Sie auch

So geht’s Schritt für Schritt:

  1. Cola ins Spiel bringen: Gießen Sie so viel Cola auf das betroffene Blech, bis die eingebrannten Stellen gut bedeckt sind.
  2. Einwirken lassen: Am besten lassen Sie das Ganze mehrere Stunden – oder über Nacht – stehen.
  3. Leicht nachhelfen: Am nächsten Tag reicht oft ein Schwamm oder eine Bürste, um die gelösten Reste mühelos zu entfernen.
  4. Abspülen: Anschließend gründlich mit warmem Wasser und Spülmittel nachspülen, damit keine klebrigen Rückstände bleiben.

 

Statt mühsam zu schrubben oder zu aggressiven Chemiekeulen zu greifen, reicht manchmal schon ein Blick in den Kühlschrank. Mit Cola wird Ihr Backblech wieder blitzblank – und Sie sparen Zeit, Nerven und Geld.

