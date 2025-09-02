Laut Bauernregel: "Ist der Altweibersommer warm und klar..."

Der Altweibersommer zeigt sich mit strahlender Sonne und milden Temperaturen. Laut einer alten Bauernregel könnte das sogar ein gutes Omen für das nächste Jahr sein.

Wenn Anfang September plötzlich noch einmal der Sommer zurückkehrt, die Tage warm und klar sind und feine Spinnweben in der Luft schweben, dann hat er begonnen: der Altweibersommer. Viele freuen sich über die unerwarteten Sonnenstrahlen, die uns nach einem oft wechselhaften Sommer noch einmal ein paar goldene Tage schenken. Doch hinter dem Phänomen steckt mehr als nur schönes Wetter; auch alte Bauernweisheiten knüpfen daran ihre Prognosen.

Woher kommt der Begriff "Altweibersommer"?

Der Begriff "Altweibersommer" hat nichts mit alten Frauen zu tun. Vielmehr leitet er sich vom Wort "Weib" in seiner ursprünglichen Bedeutung "Frau" ab. Gemeint sind die zarten Spinnfäden, die in dieser Jahreszeit durch die Luft schweben und im Sonnenlicht wie silberne Haare glänzen. Schon im Mittelalter fiel den Menschen dieses Naturphänomen auf, und so bekam die warme Wetterperiode ihren Namen.

Eine der bekanntesten Bauernregeln lautet:

"Altweibersommer warm und klar, bringt ein gutes nächstes Jahr."

Früher war diese Beobachtung wichtig für die Landwirtschaft. Sonnige und stabile Tage im September wurden als Zeichen gedeutet, dass auch das kommende Jahr mit guter Ernte gesegnet sein würde. Für die Bauern war das eine Mischung aus Erfahrung, Aberglauben und Hoffnung.

Was steckt meteorologisch dahinter?

Der Altweibersommer verdankt sich meist einem stabilen Hochdruckgebiet, das sich über Mitteleuropa legt. Dadurch erwärmt sich die Luft tagsüber deutlich, während die Nächte schon kühl ausfallen. Typisch sind Nebelschwaden am Morgen, die sich rasch verziehen und sonnigen, klaren Stunden Platz machen.

Diese stabilen Hochdrucklagen sind in der Tat ein Hinweis darauf, dass die Atmosphäre momentan ruhig und ausgeglichen ist. Allerdings heißt das nicht automatisch, dass das nächste Jahr besonders ertragreich oder sonnig wird. Moderne Meteorologen können nur begrenzt langfristige Vorhersagen treffen. Die Regel ist daher eher ein Stück gelebter Tradition als eine wissenschaftliche Prognose.

Für uns bedeutet der Altweibersommer vor allem eines: ein paar Tage Urlaub vom Herbst. Spaziergänge im goldenen Licht, ein letztes Eis, vielleicht noch einmal ein Ausflug ins Freibad – all das ist in dieser kurzen Zeitspanne möglich. Auch die Landwirtschaft profitiert, denn trockene Felder erlauben es, Ernte und Arbeiten im Freien ohne großen Aufwand zu vollenden.

Ob man nun die Bauernregel glaubt oder nicht: Der Altweibersommer gehört zu den schönsten Wetterlagen des Jahres. Und vielleicht steckt ja doch ein Funken Wahrheit in der Weisheit der Alten: Wenn der Altweibersommer warm und klar strahlt, fällt es leicht, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken.