Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper LIVE&STYLE
E-Paper LIVE&STYLE
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Garten & Balkon
Verrückt aber wahr: Darum sollten Sie Ihren Rasen in Schlangenlinien mähen
© Getty Images

Garten-Hack

Verrückt aber wahr: Darum sollten Sie Ihren Rasen in Schlangenlinien mähen

29.08.25, 11:30
Teilen

Rasen mähen ist für viele Gartenbesitzer eine lästige Pflicht, die man schnell hinter sich bringen will. Mäher an, gerade Bahnen ziehen, fertig. Hauptsache ordentlich. Doch was viele nicht wissen: Diese Art zu mähen schadet der Natur mehr, als man denkt. 

Die meisten Gärten sehen aus wie ein Fußballfeld: akkurat gestutzt, streng in geraden Linien und damit leblos und eintönig. Für die Natur bedeutet das gähnende Leere. Doch es geht auch anders: Wenn Sie Ihren Rasen in sanften Schlangenlinien statt in geraden Bahnen mähen, schaffen Sie ein Naturparadies direkt vor Ihrer Haustür!

Schluss mit geraden Bahnen

Verrückt aber wahr: Darum sollten Sie Ihren Rasen in Schlangenlinien mähen
© Getty Images

Gerade Linien im Rasen sehen zwar ordentlich aus, sind aber eine ökologische Katastrophe. Alles ist gleich hoch, gleich belichtet, gleich trocken. Für Pflanzen und Tiere bedeutet das: kein Lebensraum, keine Rückzugsorte, keine Nahrung. Die Natur liebt jedoch Vielfalt. Und genau die können Sie ganz einfach fördern, indem Sie beim Mähen ein paar geschwungene Kurven einbauen.

Lesen Sie auch

Denn durch die Bögen entstehen kleine Mikrobereiche mit unterschiedlichen Bedingungen: feuchte Ecken, windgeschützte Zonen und sonnige Plätze.

Schlangenlinien helfen der Artenvielfalt

Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer, Vögel, sie alle finden in den kurvigen Rändern Schutz, Nahrung und Nistplätze. Wo das Gras höher steht, fühlen sich Kleinsäuger sicher, Samen haben die Chance, auszukeimen, und Wildblumen dürfen endlich wieder blühen. Das Ergebnis: Eine enorme Steigerung der Artenvielfalt.

Verrückt aber wahr: Darum sollten Sie Ihren Rasen in Schlangenlinien mähen
© Getty Images

So einfach schaffen Sie ein Naturparadies

Gerade in Zeiten des Insektensterbens ist jeder Quadratmeter Naturgarten Gold wert. Sie müssen dafür gar keine große Wildblumenwiese anlegen, schon geschwungene Rasenränder und unterschiedliche Schnitthöhen machen den Unterschied:

  • Kurvige Linien statt Geraden: schaffen natürliche Lebensräume.
  • Einfach mal Streifen stehen lassen: hier können Blumen aufblühen.
  • Nicht alles radikal mähen: Samenstände über den Winter retten Arten.
  • Muster variieren: sorgt für unterschiedliche Licht- und Feuchtigkeitsbedingungen.

Und das Beste: Sie sparen sogar Zeit und Arbeit, weil Sie nicht jedes Mal die ganze Fläche millimetergenau trimmen müssen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden