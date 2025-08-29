Verrückt aber wahr: Darum sollten Sie Ihren Rasen in Schlangenlinien mähen

Rasen mähen ist für viele Gartenbesitzer eine lästige Pflicht, die man schnell hinter sich bringen will. Mäher an, gerade Bahnen ziehen, fertig. Hauptsache ordentlich. Doch was viele nicht wissen: Diese Art zu mähen schadet der Natur mehr, als man denkt.

Die meisten Gärten sehen aus wie ein Fußballfeld: akkurat gestutzt, streng in geraden Linien und damit leblos und eintönig. Für die Natur bedeutet das gähnende Leere. Doch es geht auch anders: Wenn Sie Ihren Rasen in sanften Schlangenlinien statt in geraden Bahnen mähen, schaffen Sie ein Naturparadies direkt vor Ihrer Haustür!

Schluss mit geraden Bahnen

© Getty Images

Gerade Linien im Rasen sehen zwar ordentlich aus, sind aber eine ökologische Katastrophe. Alles ist gleich hoch, gleich belichtet, gleich trocken. Für Pflanzen und Tiere bedeutet das: kein Lebensraum, keine Rückzugsorte, keine Nahrung. Die Natur liebt jedoch Vielfalt. Und genau die können Sie ganz einfach fördern, indem Sie beim Mähen ein paar geschwungene Kurven einbauen.

Denn durch die Bögen entstehen kleine Mikrobereiche mit unterschiedlichen Bedingungen: feuchte Ecken, windgeschützte Zonen und sonnige Plätze.

Schlangenlinien helfen der Artenvielfalt

Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer, Vögel, sie alle finden in den kurvigen Rändern Schutz, Nahrung und Nistplätze. Wo das Gras höher steht, fühlen sich Kleinsäuger sicher, Samen haben die Chance, auszukeimen, und Wildblumen dürfen endlich wieder blühen. Das Ergebnis: Eine enorme Steigerung der Artenvielfalt.

© Getty Images

So einfach schaffen Sie ein Naturparadies

Gerade in Zeiten des Insektensterbens ist jeder Quadratmeter Naturgarten Gold wert. Sie müssen dafür gar keine große Wildblumenwiese anlegen, schon geschwungene Rasenränder und unterschiedliche Schnitthöhen machen den Unterschied:

Kurvige Linien statt Geraden: schaffen natürliche Lebensräume.

Einfach mal Streifen stehen lassen: hier können Blumen aufblühen.

Nicht alles radikal mähen: Samenstände über den Winter retten Arten.

Muster variieren: sorgt für unterschiedliche Licht- und Feuchtigkeitsbedingungen.

Und das Beste: Sie sparen sogar Zeit und Arbeit, weil Sie nicht jedes Mal die ganze Fläche millimetergenau trimmen müssen.