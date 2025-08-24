Im Spätsommer: Diese Obst- und Gemüsesorten können Sie jetzt ernten

Ernten, Kosten, Staunen: Obst &Gemüse, das jetzt reif ist und direkt genascht werden darf. Kinderfreundliche Sorten für kleine Gärtner.

Das Ende der Sommerferien naht, und mit dem Schulstart bleibt für Kinder oft wenig Raum für Naturerlebnisse. Umso wertvoller ist ein Garten oder Balkon, der auch im Spätsommer ein Ort des Entdeckens und des Rückzugs ist. Gerade in der zweiten Augusthälfte hat der Garten noch viel zu bieten und kann vielleicht auch den Pausenhof ersetzen.

Naschgarten für Kinder

© Getty Images

Reife Beeren, spätsommerliches Obst und knackiges Gemüse laden dazu ein, direkt von der Pflanze in den Mund zu wandern. Kindern schmeckt es dann nicht nur besser, sie bekommen auch Erfolgserlebnisse beim Ernten. Für Kinder ist ein Obst-und Gemüsegarten ein kleines Abenteuer mit großem Lerneffekt: Wo kommt das Essen her? Wie schmeckt ein Paradeiser frisch vom Strauch? Was ist reif - und was noch nicht?

Obstgarten richtig anlegen

Beim Naschgarten für Kinder lohnt es sich, robuste, wenig pflegeintensive und vor allem dornenfreie oder -arme Sorten zu wählen. Auch niedrig wachsende Pflanzen, wie kleinwüchsige Paradeiser, erleichtern Kindern das Pflücken. Wichtig ist dabei, dass alles klar erkennbar essbar ist -idealerweise gemeinsam mit den Kindern gepflanzt. Das gilt vor allem für Blüten, von denen nicht alle genießbar sind.

Jetzt ernten: Reife Früchte und Gemüse im Spätsommer

© Getty Images

Diese Pflanzen und Früchte sind ideal für kleine Gärtner und Naschkatzen.

Späte Himbeeren - viele Sorten tragen bis in den September hinein. Sie sind weich, süß und lassen sich leicht pflücken -perfekt für kleine Hände.

Brombeeren: Reife Früchte lassen sich leicht erkennen, sie sind tiefschwarz und lassen sich ohne Widerstand vom Strauch lösen. Wichtig: Dornen beachten!

Stachelbeeren und Ribisel sind bei Kindern beliebt, wenn sie gut ausgereift und süß sind.

Ribisel können direkt vom Rispenzweig abgestreift werden. Mini-Paradeiser -süß, aromatisch und mundgerecht - sind bei Kindern oft beliebter als große Sorten.

Erfrischende Snackgurken und Minigurken können direkt vom Beet genascht werden

Sind späte Erdbeeren oder remontierende Sorten gepflanzt, dann ist der Naschgarten für Kinder besonders attraktiv. Essbare Blüten, wie Kapuzinerkresse oder Ringelblume machen Spaß beim Pflücken und verzieren das Jausenbrot. Größere Kinder können auch bei der Ernte von Zwetschen, Ringlotten, frühen Äpfel und Birnen helfen. Im Trend liegen auch Feigenbäume - die exotischen Früchte üben auf Kinder einen ganz besonderen Reiz aus.

Naschgarten auf Balkon und Terrasse

Wer keinen eigenen Garten hat, kann auch im Hochbeet auf Balkon oder Terrasse kleine Naschpflanzen ziehen. Ein paar Töpfe mit Paradeisern, Mini-Gurken, Säulenäpfel oder Kapuzinerkresse reichen , um Kindern Naturmomente zu schenken -zum Naschen und zum Staunen.