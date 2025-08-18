Im Spätsommer: So halten Ihre Balkonpflanzen ewig

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, aber warum sollte das auch das Ende der Blütezeit auf Ihrem Balkon bedeuten? Wenn Sie jetzt richtig handeln, können Sie den Farbenrausch Ihrer Sommerpflanzen bis in den Herbst verlängern.

Der Sommer zeigt sich endlich wieder von seiner schönsten Seite und das sollten wir in vollen Zügen draußen genießen! Doch während Sie die warmen Tage auskosten, dürfen Sie Ihre Balkonpflanzen nicht vernachlässigen. Der Spätsommer ist der perfekte Moment, um Ihrem Balkon noch einmal richtig Leben einzuhauchen. Mit nur wenigen Handgriffen können Sie Ihre Pflanzen bis in den Herbst hinein zum Blühen und Strahlen bringen!

Ausputzen für langanhaltende Blütenpracht

© Getty Images

Wenn Sie wollen, dass Ihre Pflanzen noch lange blühen, ist es wichtig, regelmäßig die verwelkten Blüten und abgestorbenen Pflanzenteile zu entfernen. Dieser sogenannte "Ausputz" stimuliert nicht nur das Wachstum neuer Blüten, sondern sorgt auch dafür, dass Ihre Pflanzen ihr volles Potenzial entfalten. Besonders bei Stauden und Sommerblumen, die sich selbst immer wieder neu entfalten, zahlt sich diese Maßnahme aus.

Richtig Gießen und Düngen

Gerade in den heißen Spätsommertagen benötigen viele Pflanzen eine regelmäßige Bewässerung. Doch Vorsicht: Staunässe sollten Sie vermeiden! Gießen Sie daher lieber häufiger in kleineren Mengen, aber achten Sie darauf, dass das überschüssige Wasser gut abfließen kann.

Wenn Sie die Blütezeit Ihrer Pflanzen verlängern wollen, sollten Sie außerdem nun regelmäßig einen Flüssigdünger verwenden. Besonders in dieser Phase der Saison brauchen Ihre Pflanzen viele Nährstoffe, um weiterhin kräftig und gesund zu blühen.

Verwelkte Blumen Abschneiden

Auch ein kräftiger Rückschnitt kann jetzt Wunder wirken. Er fördert die Bildung neuer Blüten und verhindert, dass die Pflanzen Energie in die Samenproduktion stecken, was die Blütezeit verlängert. Achten Sie darauf, die verblühten Blüten direkt an der Basis der Pflanze zu schneiden, um sicherzustellen, dass sich neue Blüten nachbilden können.

Mit diesen Sommerblumen können Sie die Blütezeit verlängern

© Getty Images

Nicht alle Pflanzen lassen sich im Spätsommer so einfach in die Verlängerung schicken. Doch es gibt einige Sommerblumen, die auch in der zweiten Jahreshälfte noch voller Energie sind. Diese Blumen können Sie jetzt pflegen, um bis in den Herbst hinein eine prächtige Blüte zu genießen:

Lavendel

Rittersporn

Dahlien

Zinnien

Katzenminze

Frauenmantel

Salbei

Mit diesen einfachen Tricks können Sie Ihre Balkonpflanzen bis in den Herbst hinein zum Strahlen bringen.