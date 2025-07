Rittersporn, Hortensie & Glockenblumen sorgen für blaue Magie im Garten

Für die „blaue Stunde“ im Garten: Rittersporn, Hortensie & Glockenblumen zeigen die Magie blauer Sommerblüten.

Wenn der Tag in die Dämmerung übergeht und die „blaue Stunde“ beginnt, entfalten viele Pflanzen ihre besondere Wirkung. Vor allem blaue Sommerblüher verleihen dem Garten dann eine fast magische Ruhe. Die Farbe Blau wirkt kühlend, beruhigend und schenkt dem Auge Entspannung – eine Wohltat nach einem heißen Sommertag.

Blaue Glocken

© Getty Images

Ein Klassiker in Blau ist die Glockenblume, deren zarte, glockenförmigen Blüten sanft im Wind schwingen. Sie passt wunderbar in Staudenbeete oder als Akzent in Steingärten. Ebenfalls sehr reizvoll sind ihre verspielten, oft zweifarbigen Blüten, die wie kleine Elfen in den Beeten tanzen. Sie bringen Leichtigkeit und Bewegung ins Bild.

Bälle & Kerzen

© Getty Images

Für üppige Blütenbälle sorgt die Bauernhortensie – je nach Bodenbeschaffenheit zeigt sie sich in Himmel- bis Tiefblau. Ihre Fülle macht sie zum Blickfang auf schattigeren Plätzen. Mit hohen, kerzengeraden Blütenständen bringt Rittersporn Struktur und Eleganz in die Beete, während Salbei mit seinen violettblauen Blütenrispen auch angenehmen Duft verströmt. So entsteht zur blauen Stunde ein Gartenbild voller Harmonie und stiller Schönheit – ein Ort zum Durchatmen und Entspannen.