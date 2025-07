Im Juli: Die besten Sommerblumen für Ihren Garten

Juli ist die farbenfroheste Zeit im Garten. Beete und Kübel sind voll mit bunter Blütenpracht und überall wimmelt es von Bestäubern wie Bienen, Hummeln und Schmetterlingen.

Im Juli verwandeln sich unsere Gärten mit der richtigen Pflanzenauswahl in lebendige Farbmeere. Einige Stauden und Sommerblumen spielen dabei die Hauptrollen - nicht nur wegen ihrer Farbenpracht, sondern auch aufgrund ihrer Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit.

Die schönsten Blumen im Sommer

Zu beliebten Sommerblühern zählen Sonnenhut, Purpursonnenhut, Studentenblume, Phlox und Astilbe. Sie bringen Struktur, Vielfalt und Lebendigkeit in den Garten und bieten Bienen, Hummeln und Schmetterlingen reichlich Nektar. Als klassische Kletterpflanze, die mit ihren sternförmigen Blüten Zäune und Hauswände verschönert, überzeugt Clematis im sommerlichen Garten.

Duft und Farbe

© Getty Images

Ein Klassiker im Sommergarten ist die Flammenblume oder Phlox. Die hohen Stauden bilden dichte Blütenstände in verschiedenen Farben und verströmen einen angenehmen Duft, der besonders abends zur Geltung kommt. Sie lieben sonnige bis halbschattige Plätze mit nährstoffreichem Boden und danken es mit einer üppigen Blüte vom Hochsommer bis in den Frühherbst.

Der Purpursonnenhut ist die farbenintensive Schwester des klassischen Sonnenhuts. Mit ihren rosa bis purpurfarbenen Strahlenblüten ist Echinacea eine Augenweide in jedem Garten. Neben ihrer optischen Wirkung ist sie auch als Heilpflanze bekannt und zieht Bienen, Hummeln und Schmetterlinge magisch an. In Kombination mit Ziergräsern entfaltet sie ihre volle Wirkung.

Pflegeleichte Pflanzen

© Getty Images

Obwohl sie botanisch keine Staude ist, gehört die Studentenblume zu den beliebtesten Sommerpflanzen überhaupt. Sie überzeugt durch leuchtende Farben von Gelb bis Dunkelorange und blüht unermüdlich bis zum ersten Frost.

Für halbschattige bis schattige Gartenbereiche ist die Astilbe eine wahre Entdeckung. Mit ihren gefiederten Blütenrispen in Rosa, Weiß oder Rot setzt sie weiche Akzente und bringt Leben in lichtarme Ecken. Besonders gut gedeiht sie in humosen, leicht feuchten Böden. In Kombination mit Funkien oder Farnen entsteht ein stimmungsvolles, kühles Schattenbeet mit romantischem Flair.

Topfgarten

Auch wenn es schon spät in der Saison ist, lässt sich mit Sommerblumen im Topf Farbe und Leichtigkeit in den Garten bringen. Ob im Beet oder im Kübel -Sommerblüher fühlen sich an vielen Standorten wohl, solange sie ausreichend Licht und Wasser bekommen. Bereits verblühte Pflanzen können durch Rückschnitt oft zu einer zweiten Blüte angeregt werden.